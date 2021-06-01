13 metrelik boruda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
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13 metrelik boruda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı

13 metrelik boruda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta 13 metrelik boruda sıkışan yavru kediler itfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı.

Sivas'ta 13 metrelik boruda sıkışan yavru kediler itfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı.

Olay, Sivas'ta Selçuklu Mahallesi'nde iki katlı bir binanın çatı katında gerçekleşti. Bina sakinleri bir ucu çatıya açılan havalandırma borusundan kedi sesi geldiğini fark etti. Durumun Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine, ekipler tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı. 13 metrelik boruya sarkıtılan iple iki yavru kedi sıkıştıkları borudan kurtarıldı. Bu anlar cep telefonu ile kaydedildi. - SİVAS

13 metrelik boruda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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