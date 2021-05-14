13 Mayıs 2021 Haberleri
13 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- 'Aşılıyım' videosuna tepki yağdı, Turizm Bakanlığı apar topar geri adım attı
- Acı tesadüf! Mevlit okutmaya geldi, annesinin boğulduğu ırmağın kıyısında ölü bulundu
- Karagümrük, Ahmet Nur Çebi'ye sosyal medyadan 'Baba Hakkı' fotoğrafıyla cevap verdi
- İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler
- İmama yakışmayan hareket! Kimliğini isteyen polislere keserle saldırdı
- Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı öncesi barbekü partisi verdi
- İran sınırındaki terör saldırısında bir özel harekat polisi şehit oldu
- Uzun süredir sahalardan uzak kalan Altay Bayındır takımla çalışmalara başladı
- Paniğe neden olan madde bağımlısının, kız arkadaşıyla tartıştığı için metrobüsü rehin aldığı öğrenildi
- Torunlarını kurtarmak isteyen dede, gölet dibindeki balçığa saplanarak boğuldu
- Son Dakika: İsrail'in Gazze saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 103'e yükseldi
- Emre Belözoğlu, Sivasspor maçından sonra futbolcularına ateş püskürdü: Sahada arzu, istek, inanç yoktu
- İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı
- Kız arkadaşının yakınları tarafından önce darbedildi, ardından nehre atıldı
- Şampiyonluk maçı öncesi Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada birbirine girdi
- Ünlü model Kendall Jenner, Filistin'e verdiği destek mesajını saniyeler içinde sildi
- ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak
- Arıza yapan aracının yanında beklerken canından oldu
- Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti'den yeşil ışık! Tek bir şartları var
- Bayram günü facia! Çalışma yaptıkları su kuyusuna düşen 3 arkadaş öldü
- Manchester United taraftarları, Liverpool takım otobüsünün önünü kesti
- Inter'de teknik direktör Conte ile golcü futbolcu Martinez, boks maçında kozlarını paylaştı
- Son Dakika: Haramidere'de metrobüsü rehin alan şahıs, araçtan indirilerek gözaltına alındı
- İsrail'in şiddeti son bulmuyor! Bu defa da yaralılara yardım eden sivilleri İHA'larla vurdu
- Pendik'te hız yapan sürücü, duraktan bekleyen aileyi ezdi
- İsrail'de kara harekatı hazırlığı! 9 bin yedek askerin silah altına alınması için onay verildi
- Son Dakika: Türkiye'de 13 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 238 kişi vefat etti, 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi
- AB'den çaresizliğin itirafı: AB'nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi yok
- Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek
- Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı
- Adana Demirspor taraftarının karekodlu şampiyonluk dövmesi sosyal medyaya damga vurdu
- Koronavirüs tedavisi tamamlanan Başkan Sayan taburcu edildi
- Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Saraçoğlu: Devlet işi ile ticari işi birbirine karıştırmıyoruz
- İsrail basını sızdırdı! Polis amiri, kapalı toplantıda Netanyahu'yu yerden yere vurmuş
- Defne Samyeli'nin 'Yaza hazırız' paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
- Martin Linnes'in acı günü! Norveçli futbolcunun annesi Eva Doli Linnes hayatını kaybetti
- Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü
- Fenerbahçe'den şaşırtan transfer atağı! Hiçbir kulüpte tutunamayan Emre Mor için harekete geçiyorlar
- Patlayan parfüm kutusu, depo olarak kullanılan konteyneri küle çevirdi