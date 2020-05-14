13 Mayıs 2020 Haberleri
13 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
14.05.2020 00:18 | Son Güncelleme: 14.05.2020 00:18
- Arjantin ekibi Boca Juniors, Antalyasporlu Lukas Podolski'yi kadrosuna katmak istiyor
- Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
- 7 yavrusu bulunan dişi köpek, tüfekle vurularak öldürüldü
- ABD'den gündemi sarsan iddia: Çinli hackerlar koronavirüsü araştıran merkezleri hedef aldı
- Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı
- Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı
- Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
- Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi
- Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
- Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı'nın İBB ile olan protokolünü feshettiğini açıkladı
- Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı
- Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı
- Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerde oluşan kalabalığa isyan etti: İstifa edelim, programlara çıkmayalım
- Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor
- Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
- Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu
- Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu
- Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
- Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı
- Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı
- İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar geldi
- Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu
- Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü dolu sözler
- Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü
- Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında
- Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
- Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum
- Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi
- TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı
- Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
- İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor
- Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız
- Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum
- Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir
- Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
- İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor