13 Mart İbo Show konukları kimler?
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13 Mart İbo Show konukları kimler?

11.03.2021 17:58 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:17
13 Mart İbo Show konukları kimler?

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, uğradığı saldırının ardından 9 yıl sonra İbo Show ile ekranlara döndü. Star TV ekranlarında program sunan Tatlıses, eğlenceli sunumunun yanı sıra konuklarıyla da her haftaya damga vuruyor.13 Mart İbo Show konukları kimler? İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show ne zaman?

STAR TV ekranlarında yayınlanan İbo Show, bu Cumartesi 16. bölümü ile ekrana gelecek. Peki, 13 Mart İbo Show konukları kimler?

13 MART İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

Programın yeni konukları ise Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Severcan olacak. Her cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşan İbo Show, 16. yeni bölümüyle 13 Mart akşamı ekrana gelecek. Eğlenceli programın bu haftaki konukları ise Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Severcan olacak.

İBO SHOW BİTECEK Mİ?

Star TV'nin cumartesi akşamları yayınlanan eğlence programı, aynı gün izleyici karşısına çıkan rakipleri, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı gibi güçlü yapımlar nedeniyle reytinglerde 8. sıraya kadar geriledi. Yaşattığı hayal kırıklığı nedeniyle programın, final yapacağı konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili İbrahim Tatlıses'ten ve kanal yönetimin henüz açıklama gelmedi.

13 Mart İbo Show konukları kimler?
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