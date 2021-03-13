13 Mart Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

13 Mart Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 13 Mart'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Mart Cumartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Mart Cumartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 3277653

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk bölgelerinde 13/03/2021 08:30:00 - 13/03/2021 09:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3273444

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 13/03/2021 09:00:00 - 13/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3278521

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU sk/ HARAÇÇI mah GÜLŞAH, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KANDİLLİ, SÜMER, TERZİ sk bölgelerinde 13/03/2021 10:30:00 - 13/03/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3276364

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 13/03/2021 11:00:00 - 13/03/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3277655

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk bölgelerinde 13/03/2021 12:00:00 - 13/03/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3278524

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah ALEMDAĞ, BANU, BOLLUCA, MAVİGÖL, NAKIŞ, PAYE, SEHER YILDIZI, SILA, SÜMELA, TOPLUM, ZEYNEL, ZİYADE sk bölgelerinde 13/03/2021 13:30:00 - 13/03/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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