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Ertuğrul Ersoy, Paul Le Guen, Başakşehir, Le Havre, Spor

13 Mart Cuma DHA Spor Gündemi

Le Havre Teknik Direktörü Paul Le Guen: Ertuğrul Ersoy şu anda takımın en önemli oyuncularından biri"Türkiye büyük bir sürprize imza atabilir" Son kez seyircili oynanan maçta Başakşehir'e Türkiye'nin her yerinden destek geldiSporseverler: Virüsün ardından tedirgin olduk ancak yine de destek...

13.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:35
13 Mart Cuma DHA Spor Gündemi

Le Havre Teknik Direktörü Paul Le Guen: Ertuğrul Ersoy şu anda takımın en önemli oyuncularından biri

"Türkiye büyük bir sürprize imza atabilir"

Son kez seyircili oynanan maçta Başakşehir'e Türkiye'nin her yerinden destek geldiSporseverler: Virüsün ardından tedirgin olduk ancak yine de destek olmaya geldik"Kendimizce önlemler aldık"TFF-MEB İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ11.00 Ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek hakemler yetiştirmeyi hedefleyen TFF Hakem Meslek Lisesi'nin açılmasını sağlayacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında protokol imzalanacak.

SÜPER LİG20.00 Kasımpaşa - Göztepe20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor

BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılarda Galatasaray maçı hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY11.30 Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinin çalışmalarını sürdürecek.

FENERBAHÇESarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.17: 10 Takım Konya'ya gidecek.18: 10 Kafilenin kentte karşılanışı

TRABZONSPOR

Bordo-mavililerde Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edilecek.


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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