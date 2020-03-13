13 Mart Cuma DHA Spor Gündemi Le Havre Teknik Direktörü Paul Le Guen: Ertuğrul Ersoy şu anda takımın en önemli oyuncularından biri"Türkiye büyük bir sürprize imza atabilir" Son kez seyircili oynanan maçta Başakşehir'e Türkiye'nin her yerinden destek geldiSporseverler: Virüsün ardından tedirgin olduk ancak yine de destek...

Le Havre Teknik Direktörü Paul Le Guen: Ertuğrul Ersoy şu anda takımın en önemli oyuncularından biri "Türkiye büyük bir sürprize imza atabilir" Son kez seyircili oynanan maçta "Kendimizce önlemler aldık"TFF-MEB İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ11.00 Ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek hakemler yetiştirmeyi hedefleyen TFF Hakem Meslek Lisesi'nin açılmasını sağlayacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında protokol imzalanacak. Son kez seyircili oynanan maçta Başakşehir 'e Türkiye'nin her yerinden destek geldiSporseverler: Virüsün ardından tedirgin olduk ancak yine de destek olmaya geldik"Kendimizce önlemler aldık"TFF-MEB İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ11.00 Ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek hakemler yetiştirmeyi hedefleyen TFF Hakem Meslek Lisesi'nin açılmasını sağlayacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında protokol imzalanacak. SÜPER LİG20.00 Kasımpaşa - Göztepe20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılarda Galatasaray maçı hazırlıkları devam edecek. GALATASARAY11.30 Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinin çalışmalarını sürdürecek. FENERBAHÇESarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.17: 10 Takım Konya'ya gidecek.18: 10 Kafilenin kentte karşılanışı TRABZONSPOR Bordo-mavililerde Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edilecek.

Kaynak: DHA