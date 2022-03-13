13 Mart 2022 bugünkü korona vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?

13 Mart Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı? 13Mart Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 13 Mart Pazar korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

13 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

13 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

10 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

10 MART PERŞEMBEKORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

10 MART Perşembe günü 358.846 kişiye test uygulanmıştır.

10 MART PERŞEMBE VAKA SAYISI KAÇTIR?

10 MART Perşembe 29.492 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

10 MART PERŞEMBE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?



10 MART Perşembe günü 140 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

10 MART PERŞEMBE KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

10 MART Perşembe günü 62.245 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

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