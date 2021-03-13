13 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı
13 Mart 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
00:30 Spor Artı
02:00 İleri Üçlü
02:00 Stadyum
04:00 Başlama Vuruşu
05:05 Teknik Analiz
05:30 Süper Lig Özetler
06:05 TFF 1. Lig Özetler
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Bayern Münih - Borussia Dortmund
08:40 Süper Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Teknik Analiz
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:45 Almanya Bundesliga Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Avrupa Stüdyosu
11:00 Spor Manşet
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 Yüz Yüze Futbol
12:35 FIFA Magazin
13:00 Spor Bülteni
13:25 Ankara Keçiörengücü - Eskişehirspor
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Beypiliç Boluspor - Akhisarspor
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Adana Demirspor - İstanbulspor A.Ş.
18:55 Gzt Giresunspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com