13 Mart 2021 Eurosport Yayın Akışı
13 Mart 2021 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Bisiklet
00:45 Snowboard
01:00 Biatlon
01:45 Bisiklet
02:00 Kayaklı Koşu
02:45 Bisiklet
03:30 Serbest Kayak
03:30 Bisiklet
04:15 Bisiklet
04:15 Alp Disiplini
05:00 Alp Disiplini
06:30 Kayaklı Koşu
06:30 Serbest Kayak
07:30 Snowboard
08:30 Biatlon
09:30 Kayakla Atlama
09:30 Nordic Combined
10:00 Nordic Combined
10:30 Alp Disiplini
10:30 Bisiklet
11:20 Alp Disiplini
11:30 Bisiklet
12:30 Biatlon
12:30 Alp Disiplini
13:30 Kayaklı Koşu
13:30 Alp Disiplini
14:30 Alp Disiplini
15:20 Alp Disiplini
16:30 Bisiklet
16:45 Biatlon
17:25 Kayaklı Koşu
18:00 Kayaklı Koşu
18:00 Alp Disiplini
18:20 Biatlon
19:30 Biatlon
20:10 Biatlon
20:45 Kayaklı Koşu
20:50 Bisiklet
21:20 Kayaklı Koşu
21:50 Snowboard
21:50 Serbest Kayak
22:50 Serbest Kayak
22:50 Snowboard
Kaynak: InterSinema.com