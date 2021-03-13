13 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
13 Mart 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Olympiacos - Arsenal
00:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
00:30 500 Great Goals Show
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Avrupa Ligi
02:30 Maç Saati
02:45 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:15 UEFA Avrupa Ligi
04:45 Sanal Direktör
05:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
06:00 Gamer
06:15 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:00 Sanal Direktör
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:45 UEFA Avrupa Ligi Goller
12:00 This is Paris
12:00 Maç Saati
12:30 Süper Lig
13:30 DG Sivasspor - Karagümrük
14:00 Futbolun Şehirleri
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 DG Sivasspor - Karagümrük
15:00 Taraftar
15:30 Süper Lig
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 beIN Teknik
16:00 Aytemiz Alanyaspor - FTA Antalyaspor
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Süper Lig
17:00 Aytemiz Alanyaspor - FTA Antalyaspor
17:00 beIN Teknik
17:00 Sanal Direktör
17:45 Devre Arası
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 HK Kayserispor - Galatasaray
19:45 Süper Lig
20:00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş
20:00 HK Kayserispor - Galatasaray
20:45 Devre Arası
21:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:00 Futbolun Şehirleri
23:30 Gamer
Kaynak: InterSinema.com