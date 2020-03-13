13 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı 13 Mart 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Spor Artı 02:00 Futbol Aklı 02:00 Aktüel Futbol 03:45 Süper Lig Özetler 04:15 TFF 1. Lig Özetler 04:45 La Liga Özetler 05:15 Almanya Bundesliga Özetler 05:15 Avrupa Yolunda 05:40 Futbol Anadolu 05:40 Spor Kitaplığı 05:45 Süper Lig Panorama 05:55 Takvim Yaprakları 06:00 Premier Futbol 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Panorama 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:25 Almanya Bundesliga Panorama 09:30 Orhan Ayhan'la 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Takvim Yaprakları 10:55 Nedir, Nasıl Oynanır? 11:00 Spor Manşet 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 Set Sayısı 12:20 Lig Raporu 12:50 Spor Atlası 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Stüdyosu 14:00 TBMM-TV 15:30 Spor Bülteni 16:00 Gündem Futbol 17:00 Spor Akşamı 18:00 Spor Merkezi 19:30 Futbol Anadolu 20:30 Avrupanın Paslaşması 20:50 Dakika Skor 21:45 Stadyum 22:45 Aktüel Futbol 23:55 İleri Üçlü Kaynak: InterSinema.com