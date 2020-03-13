13 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 13 Mart 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Taraftar 00:00 beIN Manşet 01:00 Maç Saati 01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu 02:00 Özel Röportaj 02:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu 02:45 Süper Lig Top 10 03:00 beIN Manşet 03:00 Futbolun Şehirleri 03:30 Maç Saati 03:45 Süper Lig Haftanın Golleri 04:00 Maç Saati 05:45 Süper Lig Haftanın Golleri 05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 06:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu 06:00 Taraftar 06:00 beIN Manşet 07:00 Maç Saati 08:45 Haftanın Öyküleri 08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri 08:45 Maç Saati 09:15 Maç Saati 09:15 Süper Lig Maç Sonu 10:00 Özel Röportaj 11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu 11:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu 12:00 Maç Saati 13:45 Maç Saati 15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu 15:30 Süper Lig Top 10 16:00 Süper Lig Maç Özetleri 16:00 Futbolun Şehirleri 17:00 Taraftar 17:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 17:30 Haftanın Öyküleri 17:45 Süper Lig Top 10 18:00 Haftanın Öyküleri 18:00 Taraftar 18:00 beIN Manşet 19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin 19:00 Taraftar 19:30 Maç Önü 19:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü 20:00 Kasımpaşa - Göztepe 20:45 Devre Arası 20:45 Başakşehir - Copenhagen 21:00 Kasımpaşa - Göztepe 21:15 Devre Arası 21:40 UEFA Avrupa Ligi 21:55 Başakşehir - Copenhagen 22:00 Maç Sonu 22:30 Süper Lig Maç Sonu 22:55 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri 23:30 Dünden Bugüne Kaynak: InterSinema.com