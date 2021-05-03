Son dakika haberleri | 13'üncü kattan aşağı düşen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre 13'üncü kattan aşağı düşen çocuk hayatını kaybetti Adana'da 12 yaşındaki çocuk 13 katta oturdukların evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

13'üncü kattan aşağı düşen çocuk hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da 12 yaşındaki çocuk 13 katta oturdukların evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Talha Arslantaş 13'üncü katta oturdukların evin balkonundan dengesini yitirerek aşağı düştü. Durumu fark eden Arslantaş ailesi polis ve sağlık ekibine olayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Talha'nın öldüğünü tespit etti. Olay yerinde polisler incelemesini bitirdikten sonra Talha'nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE