Kahramanmaraş'ta 13 Katlı İnşaatta Güvenlik Önlemi Olmaksızın Tehlikeli Çalışma!

Onikişubat ilçesi Hürriyet mahallesi'nde yer alan 13 katlı bir binanın inşaatında çalışan işçi kendisini izleyenlere korku dolu anlar yaşattı.

İŞÇİLER CAMBAZ GİBİ ÇALIŞIYORLAR

İnşaatın betonunun oluşması için kalıp halindeki tahtaları söken işçi, binanın en üst katında adeta cambaz gibi çalıştı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ OLMADAN ÇALIŞIYORLAR

Kask ve halat gibi hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçi, etkili rüzgar karşısında olası bir kazaya davetiye çıkardı. - KAHRAMANMARAŞ