13 Kasım Tekirdağ'ın Kurtuluş Günü Resepsiyonu Düzenlendi

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 Kasım Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Süleymanpaşa ilçesinde resepsiyon düzenlendi.

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunu konu alan sinevizyon gösterisi ile başlayan 13 Kasım Resepsiyonun açılış konuşmasını Başkan Kadir Albayrak gerçekleştirdi. Başkan Albayrak konuşmasında "Değerli hemşehrilerim, 13 Kasım Tekirdağ'ın Kurtuluş Bayramını birlik ve beraberlik içerisinde kutluyor olmanın mutluluğuyla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz Kabul Törenimize hoş geldiniz. Bilindiği üzere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, Cumhuriyet'imizi ve demokrasimizi Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandırılmış olmasına borçluyuz. Her bir aşaması şanlı bir kahramanlık destanı olan Kurtuluş Savaşı'nda kahraman ordumuz, Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde zaferden zafere koşmuştur. İnönü'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da, çağın en modern silahlarına sahip düşman ordularını mağlup eden şanlı ordumuz, vatan topraklarımızı işgalden kurtarmıştır. 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanan Mudanya Mütarekesi, muharebelerin kazanıldığı Anadolu topraklarının yanı sıra İstanbul ve Trakya Bölgemizin de kurtarılmasını sağlaması büyük bir diplomatik zaferdir. Ne mutlu bizlere ki, vatan sevgisini her şeyden üstün tutan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir dünya liderini yetiştiren yüce Türk milletinin fertleriyiz. Bir diğer gurur kaynağımız ise fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür Cumhuriyet nesilleri olmamızdır. Atalarımızın ağır bedeller ödeyerek kurtardıkları, Cumhuriyet'i kurdukları ve kalkınma seferberliğini gerçekleştirdikleri güzel vatanımızda özgürlük, bağımsızlık ve barış içerisinde yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emanetini korumak, yaşatmak ve yüceltmek en önemli görevimizdir. Tarihimizden ilham alarak Atatürk ilkelerini, devrimlerini ve çağdaş fikirlerini yükselen yeni nesle anlatmaya devam edeceğiz. Yüz yıla yakın tarihiyle köklü bir çınar olan Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün fikirlerinin ışığında ilelebet payidar kalacaktır. Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde 13 Kasım Tekirdağ'ın Kurtuluş Bayramını en içten duygularımla kutluyor, başta Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. Yaşasın 13 Kasım, yaşasın Cumhuriyet'imiz, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk" dedi.

Başkan Albayrak'ın konuşmasının ardından, Modülasyon Müzik Grubu seslendirdikleri birbirinden güzel eserler ile katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı. Başkan Kadir Albayrak da masaları ziyaret ederek misafirlerle sohbet etti.

13 Kasım Resepsiyonuna Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekilleri Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, İl Protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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