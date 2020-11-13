13 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi
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13 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

13.11.2020 09:09 | Son Güncelleme: 13.11.2020 09:14
13 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

Antalyasporlu Naldo: En kısa zamanda yeni hocamıza adapte olacağız"Sezon başında çok teklif aldım, Antalyaspor'un teklifini kabul ettim""Antalya'da insanlar çok sıcak ve yardımsever""Türkiye beklentilerimin çok üzerinde""Trabzonspor'dan teklif aldım""Süper Lig çok güçlü ve rekabetçi bir...

Antalyasporlu Naldo: En kısa zamanda yeni hocamıza adapte olacağız

"Sezon başında çok teklif aldım, Antalyaspor'un teklifini kabul ettim"

"Antalya'da insanlar çok sıcak ve yardımsever" "Türkiye beklentilerimin çok üzerinde""Trabzonspor'dan teklif aldım""Süper Lig çok güçlü ve rekabetçi bir lig"

"Messi daha komple bir oyuncu""Gelmeden Josef ve Pereira ile görüştüm""Antalyaspor taraftarının gücünü arkamıza alarak en iyi performansımızı göstermek istiyoruz"

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI18.30 Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI20.00 Ümit Milliler, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Avusturya ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılarda Başakşehir maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE11.00 Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği karşılaşmasının çalışmaları sürecek.

GALATASARAYTakım izinli. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını 3 günlük izin sonrası Pazartesi saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

BASKETBOLEuroLeague22.00 Panathinaikos BC Superfoods - Anadolu Efes

VOLEYBOLErkekler Challenge Cup19.00 Fonte Bastardo Azores - Ziraat BankkartMisli.com Sultanlar Ligi13.00 Beşiktaş - Fenerbahçe OPET

FORMULA 1Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde antrenman turları yapılacak.

SATRANÇ2020 Türkiye Satranç Şampiyonası Antalya Kemer'de başlıyor

14.30 Açılış töreni TSF Başkanı Gülkız Tulay'ın katılımı ile Mirage Park Resort'da gerçekleştirilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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