13 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

Antalyasporlu Naldo: En kısa zamanda yeni hocamıza adapte olacağız"Sezon başında çok teklif aldım, Antalyaspor'un teklifini kabul ettim""Antalya'da insanlar çok sıcak ve yardımsever""Türkiye beklentilerimin çok üzerinde""Trabzonspor'dan teklif aldım""Süper Lig çok güçlü ve rekabetçi bir...