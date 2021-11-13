13 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı
13 Kasım 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:30 Muhteşem Kraliçe
05:40 Yeşil Deniz
08:45 Gönül Dağı
12:00 Masumlar Apartmanı
15:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
19:00 Ana Haber
20:00 Türkiye - Cebelitarık
22:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
InterSinema.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet