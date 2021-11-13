13 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:30 Muhteşem Kraliçe

05:40 Yeşil Deniz

08:45 Gönül Dağı

12:00 Masumlar Apartmanı

15:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

19:00 Ana Haber

20:00 Türkiye - Cebelitarık

22:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

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