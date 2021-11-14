13 Kasım 2021 Haberleri
13 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
- Cebelitarık maçının yıldızı Rıdvan Yılmaz'dan Norveç itirafı: Yendiler zannettim
- Stefan Kuntz'dan Cebelitarık galibiyeti sonrası Türk halkına çağrı: Sakin olun
- PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü
- Korona yüzünden yoğun bakımda kalan Hakan Ural yaşadıklarını anlattı
- Yürek yakan görüntü! Mahallenin farklı noktalarına konulan zehirli etleri yiyen 31 sokak hayvanı öldü
- Kavgaya karışan kişi otomobilini çevredekilerin üzerine sürdü: 6 yaralı
- Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi
- Öğretmenleri yakından ilgilendiriyor! MEB'den uzaktan eğitim kararı
- Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı
- Mucize gerçekleşiyor! Norveç berabere kaldı, Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takım avantajı yakaladı
- İki kamyonette yapılan aramada boş sebze kasalarının altından 64 kaçak göçmen çıktı
- Burak Yılmaz golcü kimliğini kenara bıraktı! Cebelitarık maçına çılgın asist sayısıyla damga vurdu
- Artık Türkiye'nin de bir Messi'si var! Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golü mest etti
- Kardeşinin acısı hala taze olan Alişan, sahnelere geri dönmesinin sırrını paylaştı
- EDHO TV8'e mi geçiyor? Oktay Kaynarca'dan dizinin akıbetiyle ilgili yeni açıklama
- Fenomenlerin tutuklandığı operasyonun detayları belli oldu! Suçlamalar hayli ağır
- Stefan Kuntz'dan sürpriz tercih! Barış Alper Yılmaz ilk kez A Milli Takım formasını giydi
- Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 22 bin 583 yeni vaka tespit edildi
- Herkes Galatasaray'ın Kırgız yeteneğini konuşuyor! Fenerbahçe'ye attığı goller maça damga vurdu
- Bağcılar'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı baskından ilk görüntüler
- Suudi Arabistan tarihinde bir ilk! Kadınlar top başı yaptı
- Çalışırken 12'in kattan asansör boşluğuna düşen boya ustası hayatını kaybetti
- Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
- İstanbul'da mucize gerçekleşti! Grupta 2. sıraya yükseldik
- Muğla'daki köpek balığı görüntülerine uzman yorumu: Denizlerin sağlıklı olduğunu gösteriyor
- Bakan Kurum, depozito uygulamasının detaylarını açıkladı! Haziran 2022'de fiilen başlıyor
- Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs vaka haritasını paylaştı! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 il
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi: Küfürü olgunlukla karşılayanlar, sokağa çıkamayacak hale gelecekler
- Avrupa'da olay oldular! Ali Koç ile Mesut Özil manşetlerden düşmüyor
- 5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu
- Nihal Candan'ın estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu! Eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi
- NASA astronotları uzayda 'Fıstık kabuğu' buldu! Kimin attığı araştırılıyor
- Galatasaray'da dev derbinin planı hazır! Fatih Terim ezber bozacak
- Bahçeli'den Başak Cengiz paylaşımı: Akli dengesi bozuk bahanelerinin cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini ümit ediyorum
- İsmail Çipe, Fatih Terim'i çılgına çevirdi! Hemen oyundan çıkarıp tesis binasına yolladı
- 'İstifa ettim, ikna ettiler' diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum
- Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiilerin yoğun olduğu bölgede patlama! Çok sayıda yaralı var
- A Milli Takım'da Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı aday kadroya dahil edildi
- Çatışmada polisi şehit eden şüpheliden akıllara zarar savunma: Polis olduğunu bilmiyordum
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