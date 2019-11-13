13 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı
13 Kasım 2019 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Almanya'dan Futbol
03:30 Süper Lig Özetler
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:30 A Milli Futbol Takımı Özetler
05:30 Hedef Süper Lig
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Panorama
09:25 Avrupa Yolunda
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 TFF 1. Lig Panorama
11:00 Spor Manşet
12:10 Almanya Bundesliga Panorama
12:15 Pota Altı
13:00 Spor Bülteni
13:35 A Milli Futbol Takımı Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:05 Avrupa Yolunda
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
16:00 TBMM-TV
17:15 Spor Akşamı
18:40 Maça Doğru
19:45 Spor Merkezi
21:00 Spor Ana Haber
21:30 Futbol Aklı
23:30 Avrupanın Paslaşması