13 Kasım 2019 Eurosport Yayın Akışı

13.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 13.11.2019 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Wrc

00:30 Haberler

00:35 Bisiklet

01:25 Bisiklet

02:25 Haberler

02:30 Olimpiyat Oyunları

03:00 Snooker

05:00 Olimpiyat Oyunları

06:00 Wrc

06:30 Spor Otomobil

07:30 Snooker

09:30 Olimpiyat Oyunları

10:00 Olimpiyat Oyunları

11:00 Wrc

11:30 Spor Otomobil

12:30 Snooker

14:30 Masa Tenisi

16:30 Wrc

17:00 Spor Otomobil

18:00 Bisiklet

19:00 Bisiklet

20:00 Bisiklet

21:00 Sambo

21:45 Tenis

22:45 Tenis

23:45 Tenis

Kaynak: InterSinema.com