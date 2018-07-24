13 Kaçakçı Hakkında İşlem Yapıldı

13 Kaçakçı Hakkında İşlem Yapıldı

Sivas’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 13 kaçakçı hakkında işlem başlatıldı.

13 Kaçakçı Hakkında İşlem Yapıldı

Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 13 kaçakçı hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz hafta Sivas'ta 7 sigara kaçakçılığı ve 5 uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere 13 kaçakçılık olayını engelledi. 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara, 22 gram kubar esrar ve 5 gram toz esrar ele geçirildi. 13 kişi hakkında kaçakçılık suçlaması ile yasal işlem başlatıldı. - SİVAS

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