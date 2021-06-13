13 Haziran Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

13 Haziran Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 13 Haziran'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 13 Haziran Pazar Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Haziran Pazar İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 4150324

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKINALP, AKÇAM, AMBER, AYDEMİR, BAYSAL, DEMİRKAYA, ERDEM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİOSMANPAŞA, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, LOZAN, MUZAFFER, NECİP FAZIL, SARIÇAM, TERMAL, UFUKHAN, YILDIRIM BEYAZIT, YİĞİTLER, ÖZEL, ÖZENİR, ŞEFAAT, ŞERİF, ŞULE sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AYŞIL, BENGİSU, BİLLUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FARUK, FATİH, FECİR, GAZİOSMANPAŞA, GÜNEYSU, MABEYN, NECİP FAZIL, POLAT, SELVİLİ, SEMİH, SERHATTER, SULTAN MURAT, SÜHA, YAKACIK sk/ MAVİGÖL mah DELFİN sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HAN sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah KAVAKLIDERE sk bölgelerinde 13/06/2021 09:00:00 - 13/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4113360

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TUNABOYU sk bölgelerinde 13/06/2021 09:00:00 - 13/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4159386

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ZİYA MERİÇ sk bölgelerinde 13/06/2021 09:00:00 - 13/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4124342

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah BURÇHAN sk bölgelerinde 13/06/2021 09:00:00 - 13/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4159388

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HASTANE mah sk bölgelerinde 13/06/2021 11:00:00 - 13/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4159389

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 13/06/2021 14:00:00 - 13/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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