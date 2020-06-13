13 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi Fraport TAV Antalyaspor21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - KasımpaşaGALATASARAY12.00 Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Fraport TAV Antalyaspor

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

GALATASARAY12.00 Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.16.00 Galatasaray, yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için Trabzon'a hareket edecek. Kafile daha sonra kara yoluyla Rize'ye geçerek karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.AVRUPA'DAN FUTBOL16.30 Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)16.30 Köln - Union Berlin (Yunus Mallı)16.30 Paderborn - Werder Bremen (Ömer Toprak, Nuri Şahin)18.00 Celta Vigo - Villarreal (Okay Yokuşlu)

20.30 Leganes - Valladolid (Enes Ünal)

Kaynak: DHA