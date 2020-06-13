13 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı
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13 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı

13 Haziran 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

13 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı
13.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 13.06.2020 06:59

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:00 Şevkat Yerimdar

01:30 Zuhal Topal’la Sofrada

03:30 Aşk Olsun

03:45 Temizlik Benim İşim

04:00 Aşk Olsun

05:45 Aşk Yeniden

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Yaparsın Aşkım

13:00 Kocamın Ailesi

14:00 Temizlik Benim İşim

14:45 Şevkat Yerimdar

15:30 Şevkat Yerimdar

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Benimle Söyle

20:00 Zuhal Topal’la Sofrada

22:30 Badem Şekeri

23:00 Aşk Olsun

Kaynak: InterSinema.com

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