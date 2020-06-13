13 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı
13 Haziran 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:00 Şevkat Yerimdar
01:30 Zuhal Topal’la Sofrada
03:30 Aşk Olsun
03:45 Temizlik Benim İşim
04:00 Aşk Olsun
05:45 Aşk Yeniden
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Yaparsın Aşkım
13:00 Kocamın Ailesi
14:00 Temizlik Benim İşim
14:45 Şevkat Yerimdar
15:30 Şevkat Yerimdar
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Benimle Söyle
20:00 Zuhal Topal’la Sofrada
22:30 Badem Şekeri
23:00 Aşk Olsun
Kaynak: InterSinema.com