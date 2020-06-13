13 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
13 Haziran 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
00:30 Maç Saati
01:00 Taraftar
01:30 Football's Greatest
02:00 Maç Saati
02:15 Süper Lig Maç Sonu
03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
03:45 Maç Saati
04:00 beIN Manşet
05:00 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 Süper Lig Maç Sonu
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:30 Maç Saati
09:00 Z Raporu
09:15 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
10:45 Z Raporu
11:00 beIN Teknik
11:00 Süper Lig Maç Sonu
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
12:30 Maç Saati
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:15 Maç Saati
15:30 Maç Saati
16:00 Süper Lig Maç Sonu
16:00 beIN Wellness
17:00 Futbolun Şehirleri
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:30 Kolaysa Anlat
18:00 beIN Manşet
18:00 beIN Teknik
19:00 Taraftar
19:00 Futbolun Şehirleri
19:30 Süper Lig Haftanın Golleri
19:45 Z Raporu
20:00 Süper Lig Maç Önü
20:00 Maç Önü
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
21:00 beIN Manşet
21:00 Beşiktaş - FTA Antalyaspor
21:00 Fenerbahçe - HK Kayserispor
21:45 Devre Arası
22:00 Fenerbahçe - HK Kayserispor
22:00 Beşiktaş - FTA Antalyaspor
22:00 Maç Saati
23:00 Süper Lig Maç Sonu
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com