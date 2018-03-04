13. Güvercin Festivali" Tamamlandı

Osmaniye'de Güvercin Sevenler Derneği tarafından düzenlenen ve gün boyu süren "13. Güvercin Festivali" sona erdi.

Cebelibereket Kültür Merkezindeki etkinlikte, 20 ırktan 300'ü aşkın güvercin 20 kişilik jüri tarafından değerlendirildi.

Her ırkın birincisi seçilen kuşların sahiplerine kupa ve ödülleri verildi.

Festivale Gaziantep'ten katılan Ahmet Hamurcu, sarı çarşıllı, kırmızı çarşıllı, göğ çarşıllı ırklarındaki kuşlarıyla, Şanlıurfa'dan katılan Abut Demirkan ise zırhlı şamı, ağ, sarı nakışlı ırklarındaki kuşlarıyla 3'er birincilik elde etti.

Festival Tertip Komitesi Başkanı Salih Gül, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmanın sabah erken saatlerde başlayıp geç saatlerde sonuçlandığını söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Gül, şöyle konuştu:

"Festivalimize 13 yıl önce nasıl başlamışsak aynı niyetle devam ediyoruz. Kentimizde güvercin seven arkadaşlarımızı konuk etmekten mutlu olduk. Güzel bir festival oldu. Burada kaybeden olmadı, hepimiz kazandık. Burada büyük bir sabır ve titizlikle en iyi güvercinleri seçme görevini üstlenen jürimize teşekkür ediyorum. Dereceye giren güvercinlerin sahiplerini kutluyorum."