13 gündür kayıp olarak aranıyordu, cami tuvaletinde ölü bulundu
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13 gündür kayıp olarak aranıyordu, cami tuvaletinde ölü bulundu

13.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:11
13 gündür kayıp olarak aranıyordu, cami tuvaletinde ölü bulundu

SAMSUN'da, 13 gündür polis ekiplerince kayıp olduğu için aranan Ekrem Kır (53) bir caminin lavabosunda ölü bulundu.

SAMSUN'da, 13 gündür polis ekiplerince kayıp olduğu için aranan Ekrem Kır (53) bir caminin lavabosunda ölü bulundu.

İlkadım ilçesi Hastanebaşı Camii görevlisi Ahmet Çal, içeriden kapalı olan tuvaletten gelen kötü koku üzerine polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, engelli tuvaletinde, bir süredir kayıp olarak aranan Ekrem Kır'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Çağırılan Halk Sağlığı doktoru, yaptığı inceleme sonucu Kır'ın ölümünü şüpheli buldu. İncelemenin ardından Kır'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.Kır'ın en az bir hafta önce öldüğü, kapının kitli olması sebebiyle dolu olduğu sanılarak kontrol edilmediği öğrenildi. Cami görevlisi Ahmet Çal'ın ise koronavirüs nedeniyle bir haftadır karantinada olduğu ve yeni iş başı yaptığı bildirildi. Olayla ilgili İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı.


13 gündür kayıp olarak aranıyordu, cami tuvaletinde ölü bulundu
13 gündür kayıp olarak aranıyordu, cami tuvaletinde ölü bulundu
13 gündür kayıp olarak aranıyordu, cami tuvaletinde ölü bulundu
13 gündür kayıp olarak aranıyordu, cami tuvaletinde ölü bulundu
13 gündür kayıp olarak aranıyordu, cami tuvaletinde ölü bulundu
13 gündür kayıp olarak aranıyordu, cami tuvaletinde ölü bulundu
13 gündür kayıp olarak aranıyordu, cami tuvaletinde ölü bulundu
13 gündür kayıp olarak aranıyordu, cami tuvaletinde ölü bulundu
13 gündür kayıp olarak aranıyordu, cami tuvaletinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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