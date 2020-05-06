13. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

Ramazan ayının on üçüncü gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte,en güzel iftar menüleri! Ramazan ayı 13. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri!

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 13. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

13. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Türk mutfağının klasik lezzetlerinden zeytinyağlı taze fasulye ve kompostonun öne çıktığı menüde başlangıç için enginar çorbası, doyurucu lezzet olarak da fırında sütlü karnabahar var. Rokalı patates salatasını ise yoğun istek üzerine sahurda yapmanız gerekebilir.

13. GÜN İFTAR MENÜSÜ:

ENGİNAR ÇORBASI

ZEYTİNYAĞLI FASULYE

FIRINDA SÜTLÜ KARNABAHAR

PATATES SALATASI

VİŞNE KOMPOSTOSU

PATATES SALATASI TARİFİ

GEREKLİ MALZEMELER

5 adet patates, 4-5 dal taze soğan, 2 adet haşlanmış yumurta, yarım çay bardağı zeytinyağı, 8-9 dal maydanoz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber, 1 adet limon suyu.

YAPILIŞI

Patatesleri kabuklu şekilde orta ateşte yarım saat haşlayın. Suyunu süzüp kabuklarını soyun. İri parçalar olacak şekilde patatesleri doğrayıp derin bir kaseye alın.

Taze soğanları yıkayın ve kurulayın. Soğanları ince ince halkalar şeklinde doğrayıp patateslerin üzerine ilave edin. Maydanozları da ince ince doğrayıp kaseye alın. Haşlanmış yumurtaları da iri parçalar olacak şekilde doğrayıp kaseye alın. Tuz, karabiber, zeytinyağı, limon ve pul biberi de ekleyin. Malzemeleri eşit dağılacak şekilde karıştırdıktan sonra afiyetle servis edebilirsiniz.