13. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

13. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

13. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
06.05.2020 09:24 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:24

Ramazan ayının on üçüncü gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte,en güzel iftar menüleri! Ramazan ayı 13. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri!

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 13. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

13. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Türk mutfağının klasik lezzetlerinden zeytinyağlı taze fasulye ve kompostonun öne çıktığı menüde başlangıç için enginar çorbası, doyurucu lezzet olarak da fırında sütlü karnabahar var. Rokalı patates salatasını ise yoğun istek üzerine sahurda yapmanız gerekebilir.

13. GÜN İFTAR MENÜSÜ:

ENGİNAR ÇORBASI

13. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

ZEYTİNYAĞLI FASULYE

13. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

FIRINDA SÜTLÜ KARNABAHAR

13. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

PATATES SALATASI

13. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

VİŞNE KOMPOSTOSU

PATATES SALATASI TARİFİ

GEREKLİ MALZEMELER

5 adet patates, 4-5 dal taze soğan, 2 adet haşlanmış yumurta, yarım çay bardağı zeytinyağı, 8-9 dal maydanoz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber, 1 adet limon suyu.

YAPILIŞI

Patatesleri kabuklu şekilde orta ateşte yarım saat haşlayın. Suyunu süzüp kabuklarını soyun. İri parçalar olacak şekilde patatesleri doğrayıp derin bir kaseye alın.

Taze soğanları yıkayın ve kurulayın. Soğanları ince ince halkalar şeklinde doğrayıp patateslerin üzerine ilave edin. Maydanozları da ince ince doğrayıp kaseye alın. Haşlanmış yumurtaları da iri parçalar olacak şekilde doğrayıp kaseye alın. Tuz, karabiber, zeytinyağı, limon ve pul biberi de ekleyin. Malzemeleri eşit dağılacak şekilde karıştırdıktan sonra afiyetle servis edebilirsiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Survivor'da yaptığı stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Haber
Survivor'da yaptığı stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haber
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti Haber
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Haber
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen 'monoklonal antikor' geliştirdi Haber
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Haber
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı
Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı eleştirdi: İyi bir görüntü vermedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı eleştirdi: İyi bir görüntü vermedi
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır
Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti
Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Irrfan Khan Pınar Altuğ Ebru Gündeş Hatice Çarpar
Spor Can Bartu Adem Ljajic Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Karar Ankara Futbol
Şu an buradasınız: 13. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 09:37:55. #1.14#
title