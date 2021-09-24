13 gün arayla babası ve ağabeyini kaybetti

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesi özel toplu ulaşım şirketi genel sekreteri Atakan Özenoğlu (38), 13 gün arayla ağabeyi ve babasını toprağa verdi.

Atakan Özenoğlu'nun ağabeyi Adnan Özenoğlu (54), 1 Eylül'de tedaviye alındığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde 10 Eylül tarihinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Atakan, 13 gün sonra ikinci büyük acıyı yaşadı. Korona virüs tedavisi gören babası Selahattin Özenoğlu (80) da bu sabah hayatını kaybetti. 13 gün arayla 2 büyük acı yaşayan Atakan Özenoğlu ve ailesi, gözyaşlarına boğuldular.

Selahattin Özenoğlu'nun cenazesi ikindi namazını müteakip İshakpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Orhaniye Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. - BURSA

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