- 13. Geleneksel Kırıkhan Kavun Festivali coşku içinde gerçekleştirildi

13'üncüsü düzenlenen Kavun Festivalinde en iyi 3 kavun üreticisine altın hediye edildi

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kavun Festivali'nde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Festivalde en iyi 3 kavun üreticisine altın hediye edildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde geleneksel hale gelen ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kavun Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. En iyi 3 kavun üreticisine altın hediye edildiği festivalde Kırıkhanlı vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Kırıkhan belediye Başkanı Ayhan Yavuz, ilçede üretilen kavunun, Kırıkhan'ın ekonomisine büyük katkı sağladığını ve dünyada en önemli şeyin üretim olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin Kırıkhan dediğinizde insanların aklına kavun geliyor. Biz arkasından inşallah havuç ve ciğeri de getiriyoruz. Kırıkhan inşallah Türkiye'nin dört bir yanında markasıyla anılmaya devam edecek" diye konuştu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ali Temizkan da ilçede kavun üretiminin ilk olarak 1975 yılında başladığını hatırlatarak, "Kavun son yıllarda Kırıkhan için stratejik bir ürün halini almıştır. İlçemizde genellikle ananas ve dalya çeşidi kavunlar yetiştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Festivale, AK Parti Hatay milletvekileri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik ve Hüseyin Şanverdi, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA