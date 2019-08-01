13. Garantörler Toplantısı'nın ön görüşmeleri sona erdi - NUR

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Türkiye, Rusya ve İran temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen 13. Garantörler Toplantısı'nın ön görüşmeleri bitti.

Ritz Carlton Otel'de sabah saatlerinde Rusya ve İran heyetlerinin bir araya gelmesiyle başlayan ön görüşmeler, Rusya'nın rejim heyetiyle yaptığı görüşmeyle devam etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet de TSİ 11.30 sularında otele gelerek, Rusya heyetiyle görüştü, daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) heyetiyle bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı'nın başkanlık ettiği heyet de Suriye'nin BM Özel Temsilcisi Beşar Caferi'nin başkanlığındaki rejim heyetiyle görüştü.

Garantör ülke temsilcileri, TSİ 17.00 civarında üçlü oturum gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki son durum, Anayasa Komitesi'nin oluşturulması, çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler, mültecilerin geri dönüşü ve diğer konular ele alındı.

Ana toplantı yarın yapılacak

Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalefet heyetlerinin katılacağı ana toplantı yarın yapılacak. Ürdün, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcileri gözlemci olarak görüşmelerde yer alacak.

25-26 Nisan'da yapılan 12. toplantıda gözlemci statüsü verilen Lübnan ve Irak, Astana formatlı toplantıya ilk defa katılacak.

Toplantılarda, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum, çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler, mültecilerin geri dönüşü, insani durum ve savaş sonrası yeniden yapılanma konuları ele alınacak.

Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğündeki Astana formatlı görüşmeler, Ocak 2017'den bu yana sürüyor.

Kaynak: AA