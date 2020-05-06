13. Fetih ve Gençlik Buluşmaları, 9 Mayıs'ta online yapılacak

Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonunca (GENÇKON) düzenlenen 13. Fetih ve Gençlik Buluşması, 9 Mayıs'ta sanal ortamda düzenlenecek.

Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonunca (GENÇKON) düzenlenen 13. Fetih ve Gençlik Buluşması, 9 Mayıs'ta sanal ortamda düzenlenecek.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında programlar dijital platformlara taşındı.

13. Fetih ve Gençlik Buluşmaları da bu tedbirler kapsamında dijital platformlar üzerinden sürdürülecek.

2007 yılından bugüne dek gerçekleştirilen buluşmalar, bu sene 9 Mayıs Cumartesi günü GENÇKON'un YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak.

Kaynak: AA