13 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Eylül'de yaşananlar!

13 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 13 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 13 Eylül tarihte ve dünyada ne günü? 13 Eylül tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde.

OLAYLAR

• MÖ 490 - Maraton Savaşı gerçekleşti.

• 1521 - Aztek başkenti Tenochtitlan'ın, Cortes komutasındaki İspanyollar'ca işgali.

• 1647 - İtalyan matematikçi ve fizikçi Evangelista Torricelli, barometre'yi icat etti.

• 1788 - Danimarka, İsveç'i işgal etti.

• 1921 - Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk zaferi ile sona erişi.

• 1922 - Soma'nın Yunan işgalinden kurtuluşu. Aynı gün Yunanlarca 17 Eylül'e kadar sürecek olan İzmir Yangını başlatıldı.

• 1923 - İspanya'da General Miguel Primo de Rivera, darbeyle yönetime el koydu.

• 1937 - Dersim Harekâtı tamamlandı.

• 1943 - Çan Kay Şek, Çin Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı oldu.

• 1959 - Sovyetlerin insansız uzay roketi Luna 2, Ay'a ulaşan ilk insan yapımı cisimdi ancak Ay'ın zeminine çakıldı.

• 1968 - Arnavutluk, Varşova Paktı'ndan ayrıldı.

• 1980 - Türkiye'de Kenan Evren Devlet Başkanlığı görevini üstlendi. Millî Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada; AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in güvence altına alındıkları bildirildi.

• 2002 - Cezayir'de İslamcı militanlar, Kuzey Cezayir yolunda 11 sivili öldürdü.

DOĞUMLAR

• 1087 - II. İoannis, 1118 ile 1143 yılları arasında Bizans imparatoru (ö. 1143)

• 1475 - Cesare Borgia, Papa VI. Alexander'ın gayrimeşru oğluydu ve Borgia Hanedanı mensubuydu (ö. 1507)

• 1583 - Girolamo Frescobaldi, İtalyan müzisyen ve bestecidir (ö. 1643)

• 1739 - Grigoriy Potyomkin, Rus general ve devlet adamı (ö. 1791)

• 1755 - Oliver Evans, Amerikalı mucit (ö. 1819)

• 1802 - Arnold Ruge, Alman filozof ve politik yazar (ö. 1880)

• 1818 - Gustave Aimard, Fransız yazar (ö. 1883)

• 1819 - Clara Schumann, Alman piyanist ve besteci (ö. 1896)

• 1842 - John Hollis Bankhead, Amerikalı politikacı ve Senatör (ö. 1920)

• 1851 - Walter Reed, Amerikalı bakteriyolog (ö. 1902)

• 1857 - Milton S. Hershey, Amerikalı çikolata imalatçısı (ö. 1945)

• 1860 - John J. Pershing, Amerikalı asker (ö. 1948)

• 1873 - Konstantin Karatodori, Rum asıllı Alman matematikçi (ö. 1950)

• 1874 - Arnold Schoenberg, Avusturyalı besteci (müzikteki 12 ton yöntemini geliştiren) (ö. 1951)

• 1876 - Sherwood Anderson, Amerikalı yazar (ö. 1941)

• 1886 - Robert Robinson, İngiliz kimyager (ö. 1975)

• 1887 - Ramón Grau, Kübalı doktor ve siyasetçi (ö. 1969)

• 1887 - Lavoslav Ruzicka, Hırvat bilim adamı (ö. 1976)

• 1903 - Claudette Colbert, Amerikalı aktris (ö. 1996)

• 1908 - Karolos Koun, Osmanlı İmparatorluğu'nda doğmuş Yunan tiyatro yönetmeni (ö. 1987)

• 1911 - Bill Monroe, Amerikan mandolist, Şarkıcı,ve şarkı sözü yazarı (ö. 1996)

• 1912 - Reta Shaw, Amerikalı oyuncu (ö. 1982)

• 1916 - Roald Dahl, Galli roman ve kısa öykü yazarı (ö. 1990)

• 1922 - Yma Sumac, Peru asıllı Amerikalı soprano (ö. 2008)

• 1924 - Maurice Jarre, Fransız besteci (ö. 2009)

• 1927 - Laura Cardoso, Brezilyalı oyuncu

• 1928 - Diane Foster, Kanadalı atlet

• 1931 - Barbara Bain, Amerikalı oyuncu, dansçı ve manken

• 1936 - Stefano Delle Chiaie, İtalyan neo-faşist (ö. 2019)

• 1936 - Coral Atkins, İngiliz oyuncu

• 1939 - Richard Kiel, Amerikalı oyuncu, komedyen, yazar, yapımcı ve sunucu (ö. 2014)

• 1940 - Óscar Arias, Kosta Rikalı siyaset adamı

• 1941 - Tadao Ando, Japon mimar

• 1941 - Ahmet Necdet Sezer, Türk hukukçu ve Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı

• 1942 - Sait Sökmen, Gine asıllı Türk balet (Türkiye'nin ilk bale koreografı)

• 1944 - Jacqueline Bisset, İngiliz aktris

• 1948 - Nell Carter, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (ö. 2003)

• 1951 - Salva Kiir Mayardit, Güney Sudanlı asker, gerilla lideri ve siyasetçi

• 1951 - Jean Smart, Amerikalı aktris

• 1954 - Serra Yılmaz, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve çevirmen

• 1956 - Joni Sledge, Amerikalı pop-dans müziği şarkıcısı, yapımcı ve söz yazarıdır (ö. 2017)

• 1958 - Ayşenur Yazıcı, Türk sunucu ve yazar

• 1960 - Abdülkerim Durmaz, Türk futbolcu ve teknik direktör

• 1960 - Kevin Carter, Güney Afrikalı fotoğrafçı ve Pulitzer Ödülü sahibi (intihar) (ö. 1994)

• 1961 - Dave Mustaine, Amerikalı müzisyen

• 1963 - Yuri Aleksandrov, Rus hafif siklet boksör (ö. 2013)

• 1965 - Fikri Işık, Türk siyasetçi ve hukukçu

• 1966 - Maria Furtwängler, Alman oyuncu

• 1967 - Michael Johnson, Amerikalı atlet

• 1967 - Tim S. Owens, Amerikalı, heavy metal vokalisti

• 1969 - Tyler Perry, Amerikalı oyuncu, yapımcı

• 1970 - Martín Herrera, Arjantinli eski kaleci

• 1970 - Louise Lombard, İngiliz oyuncu

• 1971 - Stella McCartney, İngiliz moda tasarımcısı

• 1973 - Christine Arron, Fransız eski atlet

• 1973 - Fabio Cannavaro, İtalyan futbolcu

• 1975 - Serkan Ercan, Türk sinema, tiyatro oyuncusu ve TV programcısı

• 1976 - Puma Swede, İsveçli pornografik film oyuncusu ve striptizci

• 1977 - Fiona Apple, Amerikalı müzisyen

• 1978 - Swizz Beatz, Amerikalı hip hop müzik yapımcısı ve rapçi

• 1980 - Han Chae-young, Güney Koreli bir aktris

• 1980 - Nicky Salapu, Amerikan Samoalı futbolcu

• 1980 - Tomáš Zápotocny, Çek futbolcu

• 1981 - Lauren Williams, Kanadalı profesyonel güreşçi

• 1982 - Nenê, Brezilyalı profesyonel basketbolcudur

• 1984 - Burcu Altın Akdoğan, Türk oyuncu

• 1984 - Baron Corbin, Amerikalı profesyonel güreşçi

• 1985 - Nikola Mikic, Sırp futbolcu

• 1986 - Kamui Kobayashi, Japon yarış pilotu

• 1986 - Sean Williams, Amerikan profesyonel basketbolcudur

• 1987 - Jonathan de Guzmán, Kanada doğumlu Hollandalı futbolcudur

• 1987 - Tsvetana Pironkova, Profesyonel bir Bulgar tenisçidir

• 1989 - Thomas Müller, Alman futbolcu

• 1990 - Luciano Narsingh, Hollandalı millî futbolcudur

• 1991 - Kseniya Afanasyeva, Rus artistik jimnastikçi

• 1992 - Alexander David González, Venezuelalı futbolcu

• 1993 - Niall Horan, İrlandalı şarkıcı ve söz yazarı

• 1993 - Alice Merton, Alman kökenli Kanada-İngiltere vatandaşlığı bulunan pop şarkıcısıdır

• 1994 - Leonar Andrade, Portekizli şarkıcı

• 1994 - Sepp Kuss, Amerikalı bisikletçi

• 1994 - RM, Güney Koreli rapçi

• 1995 - Robbie Kay, İngiliz oyuncu

• 1995 - Jerry Tollbring, İsveçli hentbolcudur

• 1997 - Abdinur Mohamud, Somalili futbolcu

ÖLÜMLER

• 81 - Titus Flavius Vespasianus, Roma İmparatoru (d. 39)

• 531 - I. Kubâd, I. Fîrûz'un oğlu, 488-531 yılları arasında Sasani İmparatorluğu'nun hükümdarı (d. 473)

• 1506 - Andrea Mantegna, İtalyan ressam (d. yaklaşık 1431)

• 1592 - Michel de Montaigne, Fransız yazar ve düşünür (d. 1533)

• 1598 - II. Felipe, İspanya Kralı (d. 1527)

• 1705 - Tökeli İmre, Macar Kralı (Osmanlı Devleti'ne sığınan) (d. 1657)

• 1759 - James Wolfe, Britanya Ordusu'na bağlı subay (d. 1727)

• 1848 - Nicolas Charles Oudinot, Fransız asker ve Napolyon Savaşları'nda yer alan I. Napolyon'un 26 mareşal'inden biri idi (d. 1767)

• 1871 - Şinasi, Osmanlı gazeteci, yayımcı, şair ve oyun yazarı (d. 1826)

• 1872 - Ludwig Andreas Feuerbach, Alman filozof (d. 1804)

• 1894 - Emmanuel Chabrier, Fransız besteci ve piyanist (d. 1841)

• 1905 - René Goblet, Fransız siyasetçi (d. 1828)

• 1912 - Nogi Maresuke, Japon İmparatorluk Ordusunda general (d. 1849)

• 1928 - Italo Svevo, İtalyan yazar (d. 1861)

• 1931 - Lili Elbe, Danimarkalı transseksüel kadın ve cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğu bilinen ilk kişilerden biri (d. 1882)

• 1946 - Amon Leopold Göth, Alman SS subayı ve II. Dünya Savaşı sırasında Polonya'daki Kraków-Plaszów toplama kampı'nın kumandanı (idam) (d. 1908)

• 1949 - August Krogh, Danimarkalı zoolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1874)

• 1959 - Israel Rokah, Tel Aviv Belediye başkanı (d. 1896)

• 1967 - Muhammed bin Ladin, Suudi Arabistanlı iş adamı (d. 1906)

• 1967 - Şerif Muhittin Targan, Türk besteci, ud ve çello virtüözü ve portre ressamı (d. 1892)

• 1968 - Joseph Pholien, Belçikalı Katolik siyasetçi (d. 1884)

• 1970 - Refik Ahmet Sevengil, Türk gazeteci ve tiyatro tarihçisi (d. 1903)

• 1971 - Lin Biao, Çinli asker ve siyaset adamı (uçak kazasında) (d. 1907)

• 1977 - Leopold Stokowski, İngiliz orkestra şefi (d. 1882)

• 1987 - Mervyn LeRoy, Amerikalı film yönetmeni, film yapımcısı, yazar ve oyuncu (d. 1900)

• 1989 - İsmail Rüştü Aksal, Türk siyasetçi (d. 1911)

• 1991 - Metin Oktay, Türk futbolcu (d. 1936)

• 1996 - Tupac Amaru Shakur, Amerikalı rap müzik ve Hip-Hop sanatçısı (d. 1971)

• 1998 - Necdet Calp, Türk bürokrat ve siyasetçi (Halkçı Parti'nin kurucu Genel Başkanı (d. 1922)

• 2001 - Dorothy McGuire, Amerikalı aktris (d. 1916)

• 2008 - Kemal Kafalı, Türk mühendis, bilim insanı ve eğitimci (d. 1921)

• 2011 - Walter Bonatti, İtalyan dağcı, gezgin ve gazeteci (d. 1930)

• 2011 - Richard Hamilton, İngiliz ressam ve kolaj sanatçısı (d. 1922)

• 2011 - DJ Mehdi, Fransız hip hop müzisyeni ve DJ (d. 1977)

• 2012 - Dilhan Eryurt, Türk astrofizikçiydi (d. 1926)

• 2014 - Milan Galic, Yugoslav futbolcudur (d. 1938)

• 2015 - Moses Malone, Eski Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu (d. 1955)

• 2017 - Grant Hart, Amerikalı rock müzisyeni ve şarkcısıdır (d. 1961)

• 2017 - Saby Kamalich, Perulu-Meksikalı dizi ve sinema oyuncusudur (d. 1939)

• 2017 - Frank Vincent, Amerikalı oyuncu, müzisyen ve yazardır (d. 1937)

• 2018 - Roman Baskin, Eston oyuncu ve film yönetmenidir (d. 1954)

• 2018 - Roxana Darín, Arjantilni aktris (d. 1931)

• 2018 - Marin Mazzie, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1960) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

• 2018 - John Wilcock, İngiliz gazeteci ve yazardır (d.1927)

• 2019 - Cynthia Cockburn, İngiliz akademisyen, feminist ve aktivist (d. 1934)

• 2019 - Paul Cronin, Avustralyalı oyuncu (d. 1938)

• 2019 - Bruno Grandi, Eski İtalyan jimnatikçi ve spor yöneticisi (d. 1934)

• 2019 - Györg Konrád, Macar filozof, roman ve deneme yazarı (d. 1933)

• 2019 - Eddie Money, Amerikalı rock, pop müziği sanatçısı ve söz yazarı (d. 1949) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

• 2020 - Bernard Debré, Fransız sağ siyasetçi ve ürolog (d. 1944)

• 2020 - Said Ali Kemal, Komorlu siyasetçi (d. 1938)

• 2020 - Raghuvansh Prasad Singh, Hint politikacı (d. 1946)

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