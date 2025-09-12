Haberler

13 Eylül Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Eylül Resmi Gazete yayımlandı!

13 Eylül Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Eylül Resmi Gazete yayımlandı!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

13 Eylül 2025 Cumartesi tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar ve duyurular kamuoyuyla paylaşıldı. Bugünkü sayıda, yasama bölümüne ait kanun düzenlemeleri, yürütme ve idareye ilişkin kararlar, çeşitli kurumlara yapılan atamalar ile yargı alanındaki düzenlemeler yer aldı. Ayrıca, güncel ilanlar da Resmî Gazete'de okuyucuların erişimine sunuldu.

13 Eylül 2025 günü yayımlanan Resmî Gazete'deki kararların ayrıntılarına ve ilanlara çevrimiçi olarak ulaşılabilirken, dileyenler PDF formatında da görüntüleyebiliyor. Yasama, yürütme ve yargı başlıkları altında yayımlanan kararlar ile atama listeleri, bugünün Resmî Gazete içeriğinde dikkat çeken başlıklar arasında bulunuyor.

13 EYLÜL 2025 TARİHLİ RESMÎ GAZETE YAYIMLANDI

13 Eylül 2025 Cumartesi gününe ait Resmî Gazete sayısı yayımlanarak kamuoyunun erişimine açıldı. Bugünkü sayıda, yasama bölümüne ait yeni kanun düzenlemeleri, yürütme ve idareye ilişkin alınan kararlar, çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar ile yargı alanındaki düzenlemeler yer aldı. Ayrıca, güncel ilanlar da bugünkü sayıda okuyucularla paylaşıldı.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

13 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete'deki kararlar ve ilanlara çevrimiçi olarak ulaşmak mümkün olurken, dileyenler içerikleri PDF formatında da inceleyebiliyor. Yasama, yürütme ve yargı başlıkları altında yer alan kararlar ile atama listeleri, bugünün Resmî Gazete içeriğinde öne çıkan konular arasında bulunuyor.

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Yunanistan'ı sahadan sildik! 12 Dev Adam, EuroBasket'te finale yükseldi

Yunanistan'ı sahadan sildik! 12 Dev Adam, EuroBasket'te finalde
Tarihi maça damga vuran an! Kostas Sloukas gözyaşlarını tutamadı

Türkler bu kez ağlattı
İzmir'deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı

İki polisimizi şehit eden saldırgan hakkında karar verildi
71 yaşında hayata veda eden Hulk Hogan'dan geriye milyonluk miras kaldı

Ünlü güreşçinin milyon dolarlık serveti tek bir kişiye kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşini eşarbıyla boğdu, 16 saat sonra baldızını arayıp söyledikleri kan dondurdu

Eski eşini eşarbıyla boğdu! Baldızına söyledikleri kan dondurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.