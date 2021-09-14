13 Eylül 2021 Haberleri
13 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- Evden çıkacaklar dikkat! Meteoroloji sabah saatlerinde başlayacak şiddetli sağanak için 'sel' uyarısı yaptı
- Öğretmenden öğrencilere tepki çeken ifadeler: Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım
- Kabil'den ürküten görüntüler! Taliban tuttuğunu bagaja attı, ABD'li senatör 'Genç erkekleri bir bir öldürüyorlar' iddiasında bulundu
- Fatih Erbakan'ın '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' yorumuna Prof. Dr. Ceyhan'dan yanıt: Ben hiç öyle bir şey görmedim
- Mansur Yavaş, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazandı
- Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep, Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor'u 2-0'la geçti
- Videoyu izleyenler mucizeye tanıklık etti! Küçük kız, odaya giren yılanla burun buruna geldi
- Sahibi tarafından ağaçlık alanda gezmeye çıkarılan köpek, 14. yüzyıldan beri kayıp olan hazineyi buldu
- Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu
- Giresunspor Süper Lig'de puanla tanışamadı! Alanya'da Emre Akbaba siftah yaptı
- Son anketin sonuçları yayınlandı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu
- İstanbul'da yanan yatak fabrikası 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü
- Ekipler, Murat Nehri'ne giren gencin cansız bedenine saatler sonra ulaşabildi
- Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı! Partiden açıklama geldi
- AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Selçuk Tepeli'ye sert tepki: Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor
- Yetiştirme yurdunda panik anları! Görevlilere sinirlenen genç kız yatak ve yorganını yaktı
- 7 aydır sessizdiler! Kuzey Kore'den uzun zaman sonra füze denemesi
- Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den küfür savunması
- Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer
- 40 yıldır ormanlarda yaşayan 'Gerçek Tarzan' modern hayata döndükten sonra kanserden öldü
- Diyanet'ten açık büfe açıklaması: Aşırıya kaçmadan almak helaldir
- Vicdansızlıkları pes dedirtti! Yemekhane ücreti ödenmeyen çocuğu aç karna eve yolladılar
- Senegalli futbolcu Demba Ba emekliye ayrıldı
- Afganistan eski Genelkurmay Başkanı Kerimi'den Haberler.com'a tarihi itiraf: Önceki hükümet yolsuzluk yapıyordu
- Doktoru, önlüğündeki spermler yaktı! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi
- Son Dakika: Türkiye'de 13 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi
- Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz
- Fenerbahçe, Sivasspor maçını yöneten Halis Özkahya ve ekibi için sert mesaj paylaştı
- Bambaşka biri olmuş! İmaj değiştiren ünlü oyuncu Ozan Güven, şimdi de İstanbul'dan ayrıldı
- Kendi tırı ile başka tır arasında sıkışıp kalan şoför yaşamını yitirdi
- Cristiano Ronaldo'dan CZN Burak'a teklif! Ortak oluyorlar
- Alevler tüm çatıyı sardı! Feci yangında 100 güvercin telef oldu
- Yol çalışması sırasında acı olay! Dağdan kopan kayaların altında kalan operatör can verdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili müjdeyi verdi: 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz
- Antalya'da aynı bölgede 2 saat arayla iki gencin cansız bedeni bulundu
- 2 buçuk yaşındaki çocuk, müzisyen annesiyle aynı mezara defnedildi
- Walmart, Litecoin ile ödeme alacağını açıkladı, kripto para biriminin değeri fırladı
- Kazada ölen Buğra'nın 5 ay önce de ağabeyi trafik kazasında yaşamını yitirmiş
- Bahçelievler'de yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı
- 12 yıldır dünya turunda olan Japon, Türkiye'de bıçaklandı
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