13 Eylül 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

01:00 Z Raporu

02:00 Maç Saati

03:45 Maç Saati

05:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

06:00 Trio

07:00 Yeni Gün

09:00 Maç Saati

10:45 1 Yıldız 10 Gol

11:00 Beın Manşet

12:30 Nostalji Maçlar: Beşiktaş - Erzurumspor

14:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

14:30 500 Great Goals Show

15:00 500 Great Goals Show

15:30 Football's Greatest

16:00 Maç Saati

17:45 1 Yıldız 10 Gol

18:00 Süper Hikayem

19:00 beIN Süper Lig

20:00 Gaziantep FK - FTA Antalyaspor

20:45 beIN Süper Lig

21:00 Gaziantep FK - FTA Antalyaspor

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

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