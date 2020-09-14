13 Eylül 2020 Haberleri
13 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
14.09.2020 00:15 | Son Güncelleme: 14.09.2020 00:19
- Vicdansız baba, engelli çocuğunu sandalyeyle acımasızca dövdü
- Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı
- Bunalıma giren genç inşaatın 7'nci katına çıkarak intihara kalkıştı
- Turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Son Dakika: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Marcel Tisserand, İstanbul'a ayak bastı
- Bakan Koca, ağır hasta sayısını işaret ederek uyarıda bulundu: Virüse karşı birlikte mücadele etmeliyiz
- Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak: Bu kadar kolay penaltı çalınmamalı
- Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
- 7 katlı binanın çatısından düşen yabancı uyruklu kadının şüpheli ölümü, polisleri harekete geçirdi
- Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho: Sörloth'u istiyoruz
- Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti
- Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
- Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Yunanistan'ı tahrik ediyor
- Kaçırılan şahıs, sokak ortasında çırılçıplak ve elleri kan içinde yardım istedi
- Yasak olmasına rağmen doğum günü kutlaması yapan 6 kişiye 18 bin 900 TL ceza kesildi
- İngiliz futbolcuyla kampta ilişkiye giren güzellik kraliçesi: Jelibon yedikten sonra olanlar oldu
- Kendisini hoca olarak tanıttığı kadınlara cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
- Son Dakika: Hakkari'deki terör operasyonunda bir askerimiz şehit oldu
- Demirtaş'tan yeni parti kuracağı iddialarına sert yanıt: Beni üzer hatta öfkelendirir
- Avusturya, koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
- Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi ile ilgili çarpıcı sözler: Galatasaray imzayı attırmıştı
- Son Dakika: Türkiye'de 13 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1527 yeni vaka tespit edildi
- Günlerdir haber alınamayan yabancı uyruklu kadın, evinde ölü bulundu
- Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu Hatay sınırında yakalandı
- Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Gerginlik giderilirse Erdoğan ile görüşmeye hazırım
- Meteoroloji'den 15 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
- Fenerbahçeli Miha Zajc, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oldu
- Yol verme tartışması nedeniyle kadın sürücü ile kamyon şoförü tekme tokat kavga etti
- Koronavirüsün enfekte ettiği solunum yolu hücrelerinin görüntüleri yayımlandı
- Bursa'da bir kişi, avlanmaya gittiği arkadaşı tarafından domuz sanılarak vuruldu
- Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Sörloth için Leipzig ve Tottenham'la görüşüyoruz
- Kanuni sondaj gemisi için geri sayım başladı! Karadeniz'de çalışmalara başlıyor
- Sergen Yalçın, kritik maç öncesinde oyuncularına internetten talimat verdi: Cesaretli olun
- Şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
- Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti
- Lübnan'da koronavirüslü mahkumların görüntüleri tepki çekti
- Gaziantepli ünlü iş insanı Mehmet Teymur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs, trafik kazasında hayatını kaybetti
- Prof. Dr. Tufan Tükek'ten İstanbul için kritik koronavirüs uyarısı: Durum daha vahim olabilir, büyük dalga yaklaşıyor
- Sinir krizi geçirerek 5. kattan atlamaya kalkan kadını alt kattaki genç kurtardı