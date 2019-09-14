13 Eylül 2019 Haberleri
13 Eylül 2019 Manşet Haberleri.
14.09.2019 00:18
- Rıdvan Dilmen: Yılların tecrübesi olarak her şeyi görüyorum
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması: Sipariş üzerine değişiklik yapmayız
- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi su fiyatlarına artış teklifini reddetti
- Ekrem İmamoğlu, ilk defa stada gelen çocuklarla maç izledi
- Kasımpaşa galibiyeti sonrası Galatasaray'a eleştiri: Keyif vermedi
- Radamel Falcao, maç sonunda 3'lü çektirdi
- Balıkesir eski Belediye Başkanı Sami Gökdeniz'in kızı evinde ölü bulundu
- Radamel Falcao ilk maçında golle tanıştı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler: Bize parayla vermediği silahı terör örgütlerine parasız veriyor
- Fatih Terim maçı locadan takip etti
- Martin Linnes, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti!
- Radamel Falcao'dan Metin Oktay selamı!
- Galatasaray'da Mario Lemina oyuna devam edemedi!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik güvenli bölge açıklaması: Sabrımız taşarsa başımızın çaresine bakmak durumunda kalacağız
- TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Galatasaray tribünlerinden Türkiye Futbol Federasyonu'na büyük tepki!
- Çukur'un yeni fragmanı yayınlandı!
- İstanbul'un en ucuz ilçesinin Esenyurt ve Arnavutköy olduğu açıklandı
- 14 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye giren HİV taşıyıcısı kadın öğretmeni iki çocuğu ihbar edip tutuklattı
- Ünlü sanatçılar, HDP önünde eylem yapan anneleri ziyaret etti
- Galatasaray, Kasımpaşa maçına 11 yabancıyla çıktı!
- Galatasaray, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti!
- Alpay Özalan'dan dikkat çeken Davutoğlu çıkışı: Kovulduktan sonra 'istifa ediyorum' dedi
- İstanbul'da şiddetli rüzgar, dalları ağaçtan söktü
- Eşini 15 yerinden bıçaklayan katil koca, 'İstemeden oldu' dedi
- AP üyelerinden Erdoğan'a mektup: HDP ve CHP temsilcilerine baskıya son verin
- iPhone 11 modellerini tanıtan Apple, Türkiye fiyatlarında bin TL indirime gitti
- Emekli maaşına el konulduğu için kendini yakan vatandaşa yanık ünitesinde yer bulunamadı
- Şenol Güneş, Avrupa'da 4 karşılaşma izleyecek
- AK Partili Mahir Ünal'dan 'Savaş da olacak çatışmalar da' diyen HDP'li Güven'e tepki: Demokrasiyi kullanarak demokrasiyi yok etmeye çalışan HDP var
- Netanyahu'dan Gazze açıklaması: Operasyonlar her an başlayabilir
- Şaka yapmak isterken tokat attığı genç kız, baygınlık geçirdi
- Ziraat Bankası da kredi faiz oranlarını indirdi
- FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi Arjantin oldu
- Gazetecileri darp eden Reynmen'den ilk açıklama: Benim derdim onların patronlarıyla
- İstanbullu fırıncılar yüzde 20'lik zam talebinde bulundu
- AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Davutoğlu'nun istifasını değerlendirdi: Kaybettiği koltuğun peşinde
- 9 ilde yeşil reçete çetesine operasyon düzenlendi! Binlerce ilaç ele geçirildi
- 2 İngiliz turist Beyoğlu'nda kaldıkları apart otelin odasında ölü bulundu!
- İkiz bebeklere hamile olan kadını öldüren cani adam cinayet sebebini itiraf etti: Parasal sorunlar