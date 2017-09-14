13 Eylül 2017 Haberleri
13 Eylül 2017 Manşet Haberleri.
- Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Porto'yu Deplasmanda Ezdi
- 50 Yıl Önce İsviçre'ye Kaçırılan Herakles Lahdi, Türkiye'ye Getirildi
- Maltepe'de Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 1 Ölü 2 Yaralı
- Irak'ın Selahattin Kentinden Bağımsızlık Referandumuna Oy Birliğiyle Ret Çıktı
- Siber Polisler, 757 Sosyal Medya Hesabını Yakın Takibe Aldı!
- ABD'de Okulda Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
- 16 Yaşındaki Çocuk, Babasının Tartıştığı Eski Kiracısını Pompalı Tüfekle Vurdu
- Pakistan'dan FETÖ ile Mücadeleye Tam Destek: Türkiye'nin Düşmanı Bizim de Düşmanımızdır
- Suriye Sınırı Isınıyor! Afrin'in Karşısındaki Karakollara Komando Sevkiyatı Yapıldı
- Tutuklu HDP'li Aysel Tuğluk, Annesinin Cenaze Törenine Özel İzinle Katıldı
- Merkel'in Türkçe Seçim Kampanyası Afişlerinde Skandal İfadeler
- Zuhal Topal, Fuhuş Operasyonuna Adı Karışan Birkan'la İlgili Sessizliğini Bozdu
- Fransa'dan S-400'ler Konusunda Türkiye'ye Destek: NATO Ülkeleri Yorum Yapmamalı
- Hareket Eden Otobüse Binmek İsteyen Yaşlı Yolcu Otobüsten Düşüp Yaralandı
- Rusya, Asılsız Bomba İhbarlarıyla Çalkalanıyor! 2 Günde Yüzlerce İhbar Yapıldı
- Nobel Ödüllü 12 İsimden BM'ye Arakan Mektubu: İnsani Krize Müdahale Edin!
- Komutandan, Özel Güvenlikçilere 'Bombacı Mülayim Olmayın' Uyarısı
- 25 Ton Fındık Yüklü TIR Bariyerlere Çarpıp Alev Aldı! Zarar 1 Milyon Lira
- Küçük Kızın Çıplak Fotoğraflarını Çekti, 4 Yıl Hapse Mahkum Edildi
- Almanya'da Türk Anne ve Oğlu Alman Komşularının Evinde Öldürülmüş Halde Bulundu
- ABD, Deyrezzor Operasyonu İçin PKK/YPG'ye 90 TIR Ağır Silah ve Zırhlı Araç Gönderdi
- Gelen Hesabı Beğenmeyince, Eğlence Mekanını Kalaşnikofla Taradılar
- Barzani, Gözdağı Verdi: Bağımsızlığımız İçin Bedeller Ödemeye Hazırız
- Harvey Kasırgası'ndan Sonra Çekilen Görüntüler Hasarın Boyutunu Gösterdi
- Zonguldak'ta Plajda İçki İçen 2 Kadın Doktor Gözaltına Alındı
- Moskova'da Bomba Alarmı! 10 Bin Kişi Tahliye Edildi
- Katar Emiri El Sani'den Sürpriz Türkiye Ziyareti
- Atatürk Havalimanı, Avrupa İkincisi Oldu
- Eski Fenerbahçeli Serhat Akın, Robin van Persie'ye Sahip Çıktı
- Son Dakika! DEAŞ'ın Canlı Bombası Gaziantep'te Yakalandı
- İspanya'da 700'ü Aşkın Katalan Belediye Başkanına, Referandum Soruşturması
- Helin Avşar, Gittiği Mekanda Gelen Notu Görünce Sinir Krizi Geçirdi
- Altınordu, Yeni Cengiz Ünder'ü Buldu: Kerim Avcı
- Ronaldo'nun Menajeri Mendes, Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın Temsilciliğini Yapmak İstiyor
- BİM, İran'da Mağaza Açmak İçin Çalışmalara Başladı
- Prof. Dr. Orhan Şen Hafta Sonu İçin Uyardı: Hava Daha da Isınacak
- Mülteciler, Avrupa'ya Gidebilmek İçin Böbreklerini Satıyor
- Bonzai Krizine Giren Genç, Sağlık Ekipleri Beklenirken Koşarak Kaçtı
- Galatasaray'ın Net Borcu 2,5 Milyar Lira
- Türk Erkeklerinin Markajındaki Jelena Karleusa, 13 Yıl Önceki Halini Paylaştı