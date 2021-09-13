13 Eylül – 19 Eylül tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunlar belli oldu
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Haftanın ücretsiz oyunları belli oldu. Dünyanın en popüler dijital oyun platformu Steam'de 13 Eylül – 19 Eylül tarihleri arasında listelenecek oyunlar belli oldu.
Geçen hafta Bus Simulator 21 ve Final Fantasy IV gibi iddialı oyunlar çıkmıştı. Bu hafta ise göze çarpan iddialı oyunlar arasında Deathloop, WRC 9 FIA World Rally Championship yer alıyor.
STEAM'DE LİSTELENECEK OYUNLAR (13 EYLÜL – 19 EYLÜL)
13 Eylül
- Sprite Generator
- Burning Brick Breaker
- Danplace
- Three Pigeons in a Trench Coat
14 Eylül
- Fishing at Lotus Lakes
- Deathloop
- Koshmar
- Axilon: Legend of Artifacts - Prologue
- Plague Breaker
- Era Of Newborns
15 Eylül
- NAIR
- Filcher
- The Power Latch Kid
- The Daunting House
- Slender Threads: Prologue
- Metallic Child
- DCS: Mosquito FB VI
- Story Of Seasons: Pioneers of Olive Town
16 Eylül
- Break
- Swing Dunk
- Eastward
- WRC 9 FIA World Rally Championship
- Garrison
17 Eylül
- Wraiths of Sentinel
- Sit Down, Please
- Aragami 2
- The Architect's Game
- Skotos
- Severed Steel
- Murder Diaries
18 Eylül
- Drag Engineer
- Loop Timer
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