13 Eylül – 19 Eylül tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunlar belli oldu - Haberler
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13 Eylül – 19 Eylül tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunlar belli oldu

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
13 Eylül – 19 Eylül tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunlar belli oldu

Haftanın ücretsiz oyunları belli oldu. Dünyanın en popüler dijital oyun platformu Steam'de 13 Eylül – 19 Eylül tarihleri arasında listelenecek oyunlar belli oldu.

Geçen hafta Bus Simulator 21 ve Final Fantasy IV gibi iddialı oyunlar çıkmıştı. Bu hafta ise göze çarpan iddialı oyunlar arasında Deathloop, WRC 9 FIA World Rally Championship yer alıyor.

STEAM'DE LİSTELENECEK OYUNLAR (13 EYLÜL – 19 EYLÜL)

13 Eylül

  • Sprite Generator
  • Burning Brick Breaker
  • Danplace
  • Three Pigeons in a Trench Coat

14 Eylül

  • Fishing at Lotus Lakes
  • Deathloop
  • Koshmar
  • Axilon: Legend of Artifacts - Prologue
  • Plague Breaker
  • Era Of Newborns

15 Eylül

  • NAIR
  • Filcher
  • The Power Latch Kid
  • The Daunting House
  • Slender Threads: Prologue
  • Metallic Child
  • DCS: Mosquito FB VI
  • Story Of Seasons: Pioneers of Olive Town

16 Eylül

  • Break
  • Swing Dunk
  • Eastward
  • WRC 9 FIA World Rally Championship
  • Garrison

17 Eylül

  • Wraiths of Sentinel
  • Sit Down, Please
  • Aragami 2
  • The Architect's Game
  • Skotos
  • Severed Steel
  • Murder Diaries

18 Eylül

  • Drag Engineer
  • Loop Timer
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Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: 13 Eylül – 19 Eylül tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunlar belli oldu - Haberler
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