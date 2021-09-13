13 Eylül – 19 Eylül tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunlar belli oldu

Geçen hafta Bus Simulator 21 ve Final Fantasy IV gibi iddialı oyunlar çıkmıştı. Bu hafta ise göze çarpan iddialı oyunlar arasında Deathloop, WRC 9 FIA World Rally Championship yer alıyor.

STEAM'DE LİSTELENECEK OYUNLAR (13 EYLÜL – 19 EYLÜL)

13 Eylül

Sprite Generator

Burning Brick Breaker

Danplace

Three Pigeons in a Trench Coat

14 Eylül

Fishing at Lotus Lakes

Deathloop

Koshmar

Axilon: Legend of Artifacts - Prologue

Plague Breaker

Era Of Newborns

15 Eylül

NAIR

Filcher

The Power Latch Kid

The Daunting House

Slender Threads: Prologue

Metallic Child

DCS: Mosquito FB VI

Story Of Seasons: Pioneers of Olive Town

16 Eylül

Break

Swing Dunk

Eastward

WRC 9 FIA World Rally Championship

Garrison

17 Eylül

Wraiths of Sentinel

Sit Down, Please

Aragami 2

The Architect's Game

Skotos

Severed Steel

Murder Diaries

18 Eylül

Drag Engineer

Loop Timer

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