13. Ereğli Balık Festivali'nde 5 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 13. Ereğli Balık Festivali düzenlendi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 13. Ereğli Balık Festivali düzenlendi.
Karamürsel Belediyesince denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesinde gerçekleştirilen festivale, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.
Festival kapsamında Ereğli Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı.
Yıldırım, konuşmasında bol, bereketli bir sezon geçirilmesi dileğinde bulunarak, "Balıkçılarımız sezona iyi hazırlandı. 'Vira bismillah' deyip denize açılacaklar. Dualarımız onlarla. Allah yardımcıları olsun." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas