13. Ereğli Balık Festivali'nde 5 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı
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13. Ereğli Balık Festivali'nde 5 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı

13. Ereğli Balık Festivali'nde 5 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 13. Ereğli Balık Festivali düzenlendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 13. Ereğli Balık Festivali düzenlendi.

Karamürsel Belediyesince denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesinde gerçekleştirilen festivale, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

Festival kapsamında Ereğli Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı.

Yıldırım, konuşmasında bol, bereketli bir sezon geçirilmesi dileğinde bulunarak, "Balıkçılarımız sezona iyi hazırlandı. 'Vira bismillah' deyip denize açılacaklar. Dualarımız onlarla. Allah yardımcıları olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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