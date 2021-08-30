13. Ereğli Balık Festivali

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 13. Balık Festivali kapsamında Gökhan Tepe konser verdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 13. Balık Festivali kapsamında Gökhan Tepe konser verdi.

Ereğli Mahallesi'ndeki konser öncesi konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, bereketli bir av sezonu geçirilmesi dileğinde bulunarak, Karamürsellilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Çakmak ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Tepe'ye Karamürsel sepeti ve Karamürsel kadırga maketi hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas