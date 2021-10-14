13 Ekim dün Masterchef takım oyununu kim kazandı? 13 Ekim Masterchef hangi takım kazandı?
Masterchef Türkiye'de bu akşam birbirinden farklı döner tarifleri yapıldı. Tombik döner, dürüm döner, pilav üstü döner ve iskender tarifleriyle büyük beğeni toplayan takımların kazananları da belli oluyor. Peki, Masterchef takım oyununu kim kazandı? 13 Ekim Masterchef hangi takım kazandı?
Masterchef takım oyununu kim kazandı? 13 Ekim Masterchef hangi takım kazandı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Masterchef'te bugün birbirinden farklı döner tarifleri yapılıyor. Döneri en güzel yapan takım, avantajlı konuma geçecek.
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Takım oyununu kırmızı takım kazandı.
GÖRSEL: Kırmızı takım kazandı
DÜRÜM DÖNER: Kırmızı takım kazandı.
TOMBİK DÖNER: Kırmızı takım kazandı.
İSKENDER: Kırmızı takım kazandı.
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