"13. Devlet Tiyatroları, Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"13. Devlet Tiyatroları, Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" sürüyor

'13. Devlet Tiyatroları, Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali' sürüyor
Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya - Haberler | Kültür Sanat

Konya'da düzenlenen "13. Devlet Tiyatroları, Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", en seçkin oyunları tiyatroseverlerle buluşturuyor.

Konya'da düzenlenen "13. Devlet Tiyatroları, Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", en seçkin oyunları tiyatroseverlerle buluşturuyor.

Devlet Tiyatrosu bahçesine kurulan Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilen festivalin 5. gününde Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen dünya klasiği "Anna Karenina" oyunu, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Tolstoy'un yazdığı, Helen Edmundson'un oyunlaştırdığı, Cevat Çapan'ın Türkçeye çevirdiği ve Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü İpek Atagün Gezener'in yönettiği oyun, Anna Karenina'nın Kont Vronski'yi ilk kez bir tren garında görerek başlayan aşk hikayesini anlatıyor.

Oyun, Anna Karenina ile Kont Vronski'nin aşk hikayesi üzerinden, 19. yüzyıl Rusyası'nda toplum kurallarının sorgulanması, zaman zaman da toplum kurallarının bireyi sorgulaması temasını işliyor.

Dekor ve ışık tasarımı Kerem Çetinel'e, kostüm tasarımı Esra Selah'a, dans düzeni Aslı Güneş Sümer'e ve müzikleri Ekin Eti'ye ait oyunda Anna Karenina'yı Aslı Artuk, Kont Vronski'yi de Mert Aksu canlandırıyor.

Dünyadan ve Türkiye'den Türkçe tiyatro yapan grupları sanatseverlerle buluşturan festivalde Moldova ve Kazakistan Cumhuriyeti tiyatroları da yer alıyor.

Türkçe tiyatro yapan ülkelerden tiyatro guruplarını destekleme amacı da taşıyan etkinlik, "Kasetçi" ve "Fedra" isimli oyunlarla Perşembe gününe kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Şevval Şahin Halit Ergenç Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Cristiano Ozan Tufan Mert Müldür Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"13. Devlet Tiyatroları, Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 00:17:14. #1.15#

title