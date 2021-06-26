"13. Devlet Tiyatroları, Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" sürüyor

Konya'da düzenlenen "13. Devlet Tiyatroları, Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", en seçkin oyunları tiyatroseverlerle buluşturuyor.

Konya'da düzenlenen "13. Devlet Tiyatroları, Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", en seçkin oyunları tiyatroseverlerle buluşturuyor.

Devlet Tiyatrosu bahçesine kurulan Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilen festivalin 5. gününde Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen dünya klasiği "Anna Karenina" oyunu, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Tolstoy'un yazdığı, Helen Edmundson'un oyunlaştırdığı, Cevat Çapan'ın Türkçeye çevirdiği ve Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü İpek Atagün Gezener'in yönettiği oyun, Anna Karenina'nın Kont Vronski'yi ilk kez bir tren garında görerek başlayan aşk hikayesini anlatıyor.

Oyun, Anna Karenina ile Kont Vronski'nin aşk hikayesi üzerinden, 19. yüzyıl Rusyası'nda toplum kurallarının sorgulanması, zaman zaman da toplum kurallarının bireyi sorgulaması temasını işliyor.

Dekor ve ışık tasarımı Kerem Çetinel'e, kostüm tasarımı Esra Selah'a, dans düzeni Aslı Güneş Sümer'e ve müzikleri Ekin Eti'ye ait oyunda Anna Karenina'yı Aslı Artuk, Kont Vronski'yi de Mert Aksu canlandırıyor.

Dünyadan ve Türkiye'den Türkçe tiyatro yapan grupları sanatseverlerle buluşturan festivalde Moldova ve Kazakistan Cumhuriyeti tiyatroları da yer alıyor.

Türkçe tiyatro yapan ülkelerden tiyatro guruplarını destekleme amacı da taşıyan etkinlik, "Kasetçi" ve "Fedra" isimli oyunlarla Perşembe gününe kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya