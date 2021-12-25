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13 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- 13 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın karargahına yapılan baskında kimlikleri çıkan zanlıların da aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi Zanlılardan 2'sinin Suriye'de silahlı fotoğrafları ortaya çıktı Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın karargahına...

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- 13 Deaş'lı adliyeye sevk edildi

Suriye'de terör örgütü Deaş'ın karargahına yapılan baskında kimlikleri çıkan zanlıların da aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zanlılardan 2'sinin Suriye'de silahlı fotoğrafları ortaya çıktı

ADANA - Suriye'de terör örgütü Deaş'ın karargahına yapılan baskında kimlikleri çıkan zanlıların da aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyetlerde bulunup, kaçak yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen yabancı uyruklu 13 şüpheliyi tespit etti. Adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 21 Aralık şafak vakti operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırdıkları evlerde haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonun, Suriye'de bulunan DEAŞ karargahına düzenlenen bir operasyonda şüphelilerin kimliklerinin ele geçirilmesiyle başladığı ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Taha Y. ile Halil A.'nın, örgüt saflarında silahlarla çekilmiş fotoğrafları da bulundu. Taha Y.'nin, Halep ve İdlib'de çatışmalara katıldığı ve ağır makineli silah kullandığı bildirildi.

Şüphelilerden Halil A. ise silahla çekilmiş fotoğrafının ağabeyine ait olduğunu, onun da Suriye'deyken öldüğünü kendisinin örgütle ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Yapılan çalışmada Halil A.'nın Rakka'da çatışmalara katıldığı ve örgüt adına istihbarat çalışması yürüttüğü öğrenildi.

İşlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

13 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

13 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

13 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

13 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

13 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri

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