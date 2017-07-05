13 Çocuk 64 Torunlu Kore Gazisi Son Yolcuğuna Uğurlandı
- 13 Çocuk 64 torunlu Kore gazisi son yolcuğuna uğurlandıZONGULDAK - Zonguldak'ta geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden Kore Gazisi son yolcuğuna uğurlandı.
- 13 Çocuk 64 torunlu Kore gazisi son yolcuğuna uğurlandı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden Kore Gazisi son yolcuğuna uğurlandı.
Zonguldak'ın Kozlu İlçesi Askeri tepe mahallesinde ikamet eden 13 çocuk, 64 torun sahibi 87 yaşındaki Kore gazisi Mustafa Yıldız, solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Kore Gazisi Mustafa Yıldız için Kozlu askeri tepe Kevser Caminde öğle namazına müteakip tören düzenlendi.
Törene, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Askerlik Şube Başkanı Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Gökhan Özütürk, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Kore Gazisi Mustafa Yıldız'ın cenazesi mahallede bulunan çakmakaya mezarlığına defin edildi.