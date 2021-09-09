13. BRICS Zirvesi, Hindistan ev sahipliğinde çevrim içi düzenlendi
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13. BRICS Zirvesi, Hindistan ev sahipliğinde çevrim içi düzenlendi

13. BRICS Zirvesi, Hindistan ev sahipliğinde çevrim içi düzenlendi
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyanın belli başlı yükselen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS grubu ülkeleri liderleri, Hindistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen zirvede bir araya geldi.

Dünyanın belli başlı yükselen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS grubu ülkeleri liderleri, Hindistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen zirvede bir araya geldi.

Zirveye Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa katıldı.

Toplantıya dönem başkanı olarak ev sahipliği yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, grubun kuruluşunun 15. yılı vesilesiyle "BRICS @15: Birliğin sürdürülmesi, güçlendirilmesi ve uzlaşma için BRICS ülkeleri arası iş birliği" olarak belirlenen tema kapsamında grubun gelecek 15 yılda daha verimli iş birliğini geliştirmesini umduğunu belirtti.

Grubun 15 yılda büyük başarılara imza attığını vurgulayan Modi, "Yükselen ekonomiler adına etkili bir ses haline geldik." ifadesini kullandı.

"Afganistan krizi, komşu ülkeleri tehdit ediyor"

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin yeni bir kriz yarattığına dikkati çekerek "Afganistan krizi, komşu ülkeleri tehdit ediyor. Afganistan, terörizmin ve uyuşturucu kaçakçılığının kaynağı haline gelmemeli." dedi.

Putin, dünyada istikrarsızlığın arttığı bir dönemde BRICS ülkeleri arasında iş birliğinin öneminin altını çizdi.

Çin yıl sonuna kadar 100 milyon doz aşı bağışlayacak

Çin Devlet Başkanı Şi, BRICS ülkeleri arasındaki başarılı pragmatik iş birliğinin halk sağlığı, yeni tip koronavirüs aşılarına erişim gibi pratik alanlara yayılması gerektiğini vurguladı.

Şi, Çin'in yıl sonuna kadar gelişmekte olan ülkelere 100 milyon doz aşı bağışlayacağını duyurdu.

Kovid-19 ile ortak mücadele vurgusu

Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, BRICS ülkeleri arasında Kovid-19 ile mücadele alanındaki iş birliğinin önemini vurgulayarak "Kovid-19 aşılarına, teşhis ve tedavi araçlarına eşit erişimi güvence altına almalıyız. Dünyayı kasıp kavuran bu salgınla ancak bu sayede başa çıkabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ramaphosa ayrıca Hindistan ve Güney Afrika'nın Kovid-19 aşılarının "Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle Bağlantılı Yönleri Anlaşması"ndan (TRIPS) muaf tutulması için Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) verdiği ortak teklifi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro da ülkesinin Kovid-19 salgını süresince Çin ve Hindistan ile etkin iş birliği yürüttüğüne dikkati çekerek Brezilya ve Hindistan arasındaki stratejik iş birliğinin bilim, teknoloji, enerji ve sağlık alanlarına da genişletildiğini ifade etti.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın baş harfleriyle anılan BRICS grubu ülkelerinin liderleri ilk kez 2006'da New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu Toplantısı marjında bir araya gelmişti.

Grup, 2009'dan bu yana farklı ülkelerin ev sahipliğinde 13 zirve toplantısı düzenledi. Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl ve bu yıl zirveler çevrim içi yapıldı. Gelecek yıl düzenlenecek 14. BRICS Zirvesi'ne Çin'in ev sahipliği yapması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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