13 bisiklet çaldı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

13 bisiklet çaldı tutuklandı

13 bisiklet çaldı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu için annesi tarafından evden kovulan bir kişi, 13 bisiklet çaldığı iddiasıyla tutuklandıAdana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bisikletinin çalındığını iddia eden 13 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu için annesi tarafından evden kovulan bir kişi, 13 bisiklet çaldığı iddiasıyla tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bisikletinin çalındığını iddia eden 13 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde araştırma yapıp, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Emre E. olduğunu belirledi. Yüzünü cerrahi maskeyle gizleyip hırsızlık için apartmanlara giren Emre E.'nin, çaldığı bisikletlere binip olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis bu tespitler üzerine Emre E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Emre E., merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde sokakta yürürken yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Emre E.'nin, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bu nedenle annesi tarafından eve alınmadığı öne sürüldü. Emre E.'nin, ifadesinde, "Sokakta kalıyordum. Annem de eve almadığı için hırsızlık olaylarını gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

13 bisiklet çaldı tutuklandı
13 bisiklet çaldı tutuklandı
13 bisiklet çaldı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3 gündür haber alınmayan kadın, evinde başından vurulmuş halde bulundu
3 gündür haber alınmayan kadın, evinde başından vurulmuş halde bulundu
8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı
8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı
Cinsel taciz iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Binlerce vatandaş 'tutuklansın' çağrısında bulundu
Cinsel taciz iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Binlerce vatandaş "tutuklansın" çağrısında bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Adnan Menderes İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Evgar İlker Kaleli Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Ünal Aysal Ozan Tufan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
13 bisiklet çaldı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 10:08:00. #1.13#

title