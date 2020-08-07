13 bin yıllık buğdayın ilk hasadı yapıldı Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi tarafından ilk kez deneme ekimi yapılan, 13 bin yıllık olduğu düşünülen ve Çölyak hastalarının da kullandığı Kavılca Buğdayının ilk hasadı da gerçekleştirildi.

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi tarafından ilk kez deneme ekimi yapılan, 13 bin yıllık olduğu düşünülen ve Çölyak hastalarının da kullandığı Kavılca Buğdayının ilk hasadı da gerçekleştirildi.

Tüm dünyada genetiği ile oynanmış tohumlarla elde edilen tarım ürünleri tartışılırken Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, ata tohumlarıyla elde edilecek ürünler alanında önemli mesafe kat etti. Glüten oranının düşük olmasından kaynaklı Çölyak hastalarının da kullanabildiği Kavılca Buğdayının 13 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu biliniyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin tarıma destek vermek için geliştirdiği projelerinden biri olan Kavılca Buğdayı 12 dönümlük bir alanda toprakla buluşturulmuştu. Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Demirbaş'ın başlattığı çalışma neticesinde Nisan ayında ekilen Kavılca Buğdayının ilk hasadı yapıldı. Hasat, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ın nezaretinde gerçekleştirildi. Yıldız, eline tırpanı alarak buğday hasadı yaptı.320 kilogram olarak ekilen buğdaydan yaklaşık iki ton ürün elde edildi. Hasat sonucunda elde edilen ürünler tohum olarak kullanılarak ürünün yaygınlaştırılması sağlanacak.

Çölyak hastalarına iyi geliyor

Konuya ilişkin açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, "Türkiye'nin en büyük yerleşkelerinden birine sahip Üniversitemiz yerleşkesine Nisan ayı sonunda 12 dönümlük bir alana Kavılca buğdayı ektirmiştik. Buğdayın ilk hali. Bugün de bunun hasadını yapıyoruz. Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan arkadaşlarımız bu işle ilgileniyorlar. Sera da yapmıştık. Çiftçilerimize de bu konuyla ilgili bilgiler vereceğiz. 13 bin yıllık geçmişi olan Kavılca Buğdayının özelliği de Çölyak hastalarının tükettikleri ekmeklerde ve diğer yiyeceklerde kullanılıyor. Günümüzde çok ihtiyaç duyulan bir buğday. Hayırlı olsun " şeklinde konuştu.

Kavılca Buğdayı ekmek isteyen çiftçilere yardım edilecek

Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Demirbaş ise, elde ettikleri ürünü tekrar üretime geçireceklerini belirterek, "Nisan ayı sonunda yaklaşık 320 kilogramlık tohumla ektiğimiz Kavlıca Buğdayını bugün hasat ediyoruz. Bu hasattan sonra elde ettiğimiz ürünü tohumluk olarak yaklaşık 80 dekarlık alanda tekrardan üretime geçeceğiz. İsteyen çiftçilerimize bu anlamda yardımcı olacağız. Hasadımız bereketli olsun. Kavlıca Buğdayı, gluten içeriği açısından oldukça düşük, mineral ve vitaminlerce diğer buğdaylara göre bir buçuk kat daha zengin bir buğday. Özellikle Çölyak hastalarının kullandığı bir buğday türü. Günümüzde de giderek bunun önemi artmaya başladı. Biz de bu buğdayı Üniversitemiz Yerleşkesi içerisinde çoğaltıp, yine çiftçilere ekmeleri yönünde yardımcı olacağız" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA