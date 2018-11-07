13 Bin Hektar Alan Su ile Buluştu

2018 yılı içerisinde 13 bin hektar alanın suyla buluşturulduğunu söyleyen Boğazlıyan, Paşaköy ve Esenli Sulama Birlik Başkanı Halil Cezayir, önceliklerinin çiftçiye sağlıklı ve sürdürülebilir su temin etmek olduğunu söyledi.

Barajlardaki su rezervlerinin azlığı sebebiyle, her bölgeye su veremediklerini ancak verilen suyu da herkese eşit miktarda dağıttıklarını anlatan Boğazlıyan, Paşaköy ve Esenli Sulama Birlik Başkanı Halil Cezayir, "İnşallah bu seneki yağışlar ve kış mevsiminde yağacak karla birlikte barajlarımız tamamen dolacak. 2019 yılında sulama alanlarında ciddi bir kısıtlama olmayacak" dedi.

Boğazlıyan Sulama Birliği, Paşaköy - Şefaatli Sulama Birliği, Yozgat Merkez Esenli Sulama Birliği olarak 3 tane birliğe baktığını söyleyen Cezayir,"Esenli'nin yaklaşık 3 bin 296, Paşaköy'ün 4 bin 070, Boğazlıyan'ın 7 bin 200 hektar olmak üzere 14 bin 566 hektar alan sulama alanı var ancak biz bunların hepsini sulatamıyoruz. Biz Esenli'de Gelingüllü Barajı'ndan sulama yaptığımız için Esenli, Paşaköy, Yerköy Yenimahalle, Yerköy Köseli ve Sekili sulamasına su veriyoruz. Özellikle Boğazlıyan'da hububatla sulama yapamadık. Su rezervimiz çok azdı. Bu sene elimizden geldiği kadar vatandaşa da geri dönüşüm olumlu oldu. Herkese eşit miktarda su verdik" şeklinde konuştu.

Göreve geldiklerinde ilk iş olarak, drenaj kanalları, dere yatakları ve sulama yapılacak kanal ve kanaletlerde temizlik, bakım ve onarımın yapıldığını ifade eden Cezayir, "Elimizden geldiği kadar vatandaşın isteklerine cevap verebilmek, sulamalarını yaptırabilmek bizim için birinci öncelikli görevimiz" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT